В скором времени у Северной Кореи появятся крупные надводные корабли и подводные лодки.

Фото: ЦТАК

Лидер КНДР Ким Чен Ын подчеркнул важность укрепления военно-морской мощи во время посещения строительной площадки военно-морской базы. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) – государственный информационный орган Северной Кореи.

"Теперь, когда у нас скоро появятся крупные надводные военные корабли и подводные лодки, которые невозможно будет пришвартовать с помощью существующих сооружений для швартовки военных кораблей, строительство военно-морской базы для обслуживания новейших крупных военных кораблей стало неотложной задачей", – заявил глава государства.

Как сообщает Reuters, в ходе своего визита на строительную площадку Ким Чен Ын подчеркнул необходимость строительства военно-морской базы, способной обеспечить эксплуатацию систем вооружения кораблей, а так же рассказал о мерах по развёртыванию ПВО и средств береговой обороны для защиты порта. Кроме того, руководитель КНДР привёл геополитические преимущества места, где возводится военная база. Оно имеет выход к морю "как с восточной, так и с западной стороны". При этом месторасположение военно-морской базы не раскрывается.

Сообщается, что недавний анализ спутниковых снимков показал, что новейшая северокорейская подводная лодка, с баллистическими ракетами класса "Синпо-С" достраивается на верфи Синпо-Юг.

В ходе своего визита на верфь Ким Чен Ын распорядился увеличить государственные инвестиции в судостроение, чтобы непосредственные задачи и долгосрочные планы выполнялись в соответствии с графиком.