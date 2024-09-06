Довольно неожиданное заявление от шефа Пентагона.

Ллойд Остин. Фото: © AP Photo / Alex Brandon

Очередная встреча министров обороны западной коалиции в немецком Рамштайне, на которой представители Запада обсуждали, чем бы ещё помочь Киеву, завершилась. По итогам этой встречи министр обороны США Ллойд Остин сделал довольно любопытное заявление. Он дал понять, что никакая помощь, никакие разрешения на нанесение ударов вглубь территории России не могут помочь Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.

Министр обороны США Ллойд Остин в пятницу предупредил, что "нет ни одного потенциала", который мог бы повернуть конфликт на Украине в пользу Киева после того, как президент Владимир Зеленский призвал Запад разрешить его войскам использовать дальнобойное оружие для удара по России.

Как сообщает Reuters, в ходе очередной встречи союзников в Рамштайне Зеленский в очередной раз повторил призыв поставлять больше ракет большой дальности, а так же просил разрешения применять их для ударов по аэродромам на территории России. Шеф Пентагона заявил, что США и их союзники продолжат оказывать Киеву военную помощь и даже объявил о выделении очередного пакета такой помощи на сумму 250 миллионов долларов. Однако в ходе беседы с прессой Остин отверг идею о том, что разрешение наносить удары вглубь территории России западным оружием сможет изменить ситуацию. По его словам, Россия уже применяет самолёты, которые сбрасывают планирующие бомбы, находясь за пределами поставляемых США ракет ATACMS.

"Нет ни одной возможности, которая сама по себе будет иметь решающее значение в этой кампании", – заявил Остин журналистам по окончании встречи.

Глава Пентагона также отметил, что у Киева есть собственные возможности. Это беспилотники дальнего действия.