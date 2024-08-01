Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Army Recognition: Иран запускает в серию новую мобильную систему ПВО собственной разработки
Мобильная система стала важным компонентом в построении эшелонированной противовоздушной обороны.

Фото: Iranian Defence Ministry via ZUMA Press Wire

Иран добился значительного прогресса в своих оборонных возможностях с разработкой новой мобильной маловысотной системы ПВО Azarakhsh ("Удар молнии"). Об этом сообщил профильный ресурс Army Recognition. Новая разработка была официально представлена Министерством обороны Ирана в феврале 2024 года и привлекла к себе огромное внимание из-за своей мобильности и передовых боевых возможностей.

реклама

Система ПВО Azarakhsh смонтирована на платформе лёгкого грузовика с колёсной формулой 4x4. Такое решение обеспечивает исключительную мобильность и универсальность. Комплекс способен быстро развёртываться и менять позиции в различной местности: от городских районов до более сложных ландшафтов. Усовершенствованная система подвески и внедорожные возможности транспортного средства гарантируют, что Azarakhsh может эффективно маневрировать, что делает его высокоадаптируемым решением для защиты от ряда воздушных угроз.

Комплекс предназначен для нейтрализации воздушных угроз на малых высотах.  Его современные системы позволяют обнаруживать и отслеживать несколько целей одновременно в особо чувствительных зонах. Быстрое время реакции системы и возможности точного наведения делают её грозным дополнением к арсеналу ПВО Ирана.

Как отмечают эксперты Army Recognition, Azarakhsh имеет несколько ключевых технических характеристик. В составе комплекса используются передовые ракеты, предназначенные для поражения целей на коротких дистанциях с высокой точностью. Эти изделия способны эффективно работать даже в условиях радиоэлектронной борьбы. Ракеты обладают устойчивостью к помехам и другим контрмерам, что обеспечивает надежность в различных боевых сценариях. Радарная система оснащена передовой технологией, которая позволяет обнаруживать и отслеживать несколько целей в широком диапазоне частот. Эта адаптивность обеспечивает надежную работу даже в сложных условиях. Мобильность системы, установленной на легком грузовике 4x4, позволяет быстро менять огневые позиции и развертывать её в различных районах, что повышает живучесть и эксплуатационную гибкость.

Azarakhsh оптимизирован для перехвата низколетящих целей. Его возможности дополняют существующую эшелонированную систему ПВО Ирана, заполняя критический пробел в покрытии и обеспечивая дополнительный уровень защиты. Введение системы ПВО Azarakhsh представляет собой стратегический шаг Ирана по укреплению своей военной обороны во все более нестабильном регионе. Ее мобильность и эффективность против современных воздушных угроз делают ее ценным активом для защиты ключевой инфраструктуры и стратегических объектов. Аналитики предполагают, что Azarakhsh может сыграть решающую роль в сдерживании потенциальных агрессоров и укреплении общей оборонной позиции Ирана.

#новости #техника #армия #оружие #иран #военные новости #пво
+
Написать комментарий (0)
1 августа в четырех регионах России начались проблемы с YouTube
Ученые представили ИИ-модель, способную обучаться автономно
Российские майнеры и инвесторы получат возможность обменивать биткоины на цифровые рубли
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России продолжается разработка "Искандер-1000" – ракетного комплекса с дальностью пуска до 1000 км
4
США освободят некоторые компании из Японии, Нидерландов и Южной Кореи от соблюдения новых санкций
2
Российские войска вышли к дороге Угледар-Марьинка по которой шло снабжение ВСУ
+
Опубликован ТОП-10 самых популярных смартфонов в мире — в него вошли Apple, Samsung и Xiaomi
+
Google обновила Android Auto до версии 12.5
4
Почему геймеры не покупают мониторы с разрешением 4К, и что придёт на смену народному 1080р
33
NVIDIA представила Real-Time Neural Appearance Models - будущее игровой графики
18
В России установлен рекорд по вместимости «Буханки» - в микроавтобусе УАЗ поместились 48 человек
3
Найден простой способ обойти замедление YouTube в России при помощи небольшой утилиты
3
Глава NVIDIA представил концепцию «физического ИИ», для которого требуются три компьютерные системы
1
В России продолжается строительство Тихоокеанской железной дороги - запуск намечен на 2025 год
1
ВС РФ получили робота "Варан", способного вести разведку, перемещать грузы или поддерживать штурмы
+
Провайдеры объяснили, почему в России плохо работает YouTube
21
Спутниковые снимки обнаружили ранее неизвестную китайскую подводную лодку
+
Ученые создали «робота-жука», способного собирать данные об окружающей среде
+
Tensor G4 будет использовать меньше ядер, чем Tensor G3
+
Западные эксперты: в случае конфликта с Пекином запасов боеприпасов США хватит менее чем на месяц
+
Intel проводит масштабное сокращение на фоне падения доходов и проблем с настольными процессорами
2
Российский ракетный двигатель РД-180 в последний раз доставил в космос груз Пентагона
7
Исследование показало, что чат-боты ИИ демонстрируют уникальные предубеждения при принятии решений
2

Популярные статьи

Куда исчезли Х-95, «Острота» и «Гремлин» - новейшие гиперзвуковые ракеты РФ
6
МиГ-41 или ПАК ДП - подробности разработки перспективного российского высотного перехватчика
5
"Тихое место: День первый", "Дэдпул и Россомаха" - краткий обзор новых фильмов
3
Обходим защиту Denuvo в пару кликов и запускаем последнюю версию Fifa
10
Простые правила обслуживания видеокарты, которые должен знать каждый уважающий себя геймер
23
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – какая видеокарта быстрее и выгоднее по цене на вторичном рынке
8
Что делать, если Windows не запускается
9
Каким должен быть идеальный российский автомобиль и как его создать
27
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid I360
4
Ученые нашли способ увидеть первые звезды нашей Вселенной
1

Сейчас обсуждают

Можем повторить
21:10
"Провайдеры, комментируя ситуацию, объяснили, что замедление видео и другие сбои при открытии роликов связаны с тем, что американская компания не обновила устаревшее оборудование в России. " Откровенн...
1 августа в четырех регионах России начались проблемы с YouTube
vadim_ui
21:04
Автор новости сам придумывает. От высоких технологий на этом производстве плакать хочется.
Российская компания Encore Energy внедрила беспилотники на своём заводе в Дубне
Андрей
21:04
пока это считалось невозможно
Майнер сумел добыть блок в сети Bitcoin, используя устройство с мощностью 500 Gh/s
vadim_ui
21:03
Описанная автором технология прекратила своё существование после одного дня испытаний.
Российская компания Encore Energy внедрила беспилотники на своём заводе в Дубне
Можем повторить
21:02
Когда РФ успела хохлостаном стать?
Провайдеры объяснили, почему в России плохо работает YouTube
Эля Курбанова
21:02
Взяточников, махинаторов, а также тех кто задает риторические вопросы.
Минобороны подает иски к Военно-строительной компании: сумма требований превысила 9 млрд рублей
Gamandril
21:01
Когда это было актуально физикс почти не использовали. Сейчас машут лучами, но по сути ничего не изменилось. К тому моменту как лучи будут готовы вполне вероятно мы увидим какой-нибудь универсальный т...
Покупаем видеокарту NVIDIA пока цены не пошли вверх, поскольку инсайдеры ожидают дефицита GPU
Можем повторить
20:59
🤡 Марафон жабогадюкинга среди «патриотов в погонах» продолжается 👉В Москве задержали главу «Военторга» по делу о хищении в особо крупном размере на контрактах с Минобороны РФ, сообщили в МВД. Речь ...
Минобороны подает иски к Военно-строительной компании: сумма требований превысила 9 млрд рублей
Alexander Bekker
20:58
Такая, что он не в «хохлостане» живёт.
Провайдеры объяснили, почему в России плохо работает YouTube
vadim_ui
20:57
Есть за что переживать. Наши космос пр... Ли.
Army Recognition: Иран запускает в серию новую мобильную систему ПВО собственной разработки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем