Мобильная система стала важным компонентом в построении эшелонированной противовоздушной обороны.

Фото: Iranian Defence Ministry via ZUMA Press Wire



Иран добился значительного прогресса в своих оборонных возможностях с разработкой новой мобильной маловысотной системы ПВО Azarakhsh ("Удар молнии"). Об этом сообщил профильный ресурс Army Recognition. Новая разработка была официально представлена Министерством обороны Ирана в феврале 2024 года и привлекла к себе огромное внимание из-за своей мобильности и передовых боевых возможностей.

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Система ПВО Azarakhsh смонтирована на платформе лёгкого грузовика с колёсной формулой 4x4. Такое решение обеспечивает исключительную мобильность и универсальность. Комплекс способен быстро развёртываться и менять позиции в различной местности: от городских районов до более сложных ландшафтов. Усовершенствованная система подвески и внедорожные возможности транспортного средства гарантируют, что Azarakhsh может эффективно маневрировать, что делает его высокоадаптируемым решением для защиты от ряда воздушных угроз.

Комплекс предназначен для нейтрализации воздушных угроз на малых высотах. Его современные системы позволяют обнаруживать и отслеживать несколько целей одновременно в особо чувствительных зонах. Быстрое время реакции системы и возможности точного наведения делают её грозным дополнением к арсеналу ПВО Ирана.

Как отмечают эксперты Army Recognition, Azarakhsh имеет несколько ключевых технических характеристик. В составе комплекса используются передовые ракеты, предназначенные для поражения целей на коротких дистанциях с высокой точностью. Эти изделия способны эффективно работать даже в условиях радиоэлектронной борьбы. Ракеты обладают устойчивостью к помехам и другим контрмерам, что обеспечивает надежность в различных боевых сценариях. Радарная система оснащена передовой технологией, которая позволяет обнаруживать и отслеживать несколько целей в широком диапазоне частот. Эта адаптивность обеспечивает надежную работу даже в сложных условиях. Мобильность системы, установленной на легком грузовике 4x4, позволяет быстро менять огневые позиции и развертывать её в различных районах, что повышает живучесть и эксплуатационную гибкость.

Azarakhsh оптимизирован для перехвата низколетящих целей. Его возможности дополняют существующую эшелонированную систему ПВО Ирана, заполняя критический пробел в покрытии и обеспечивая дополнительный уровень защиты. Введение системы ПВО Azarakhsh представляет собой стратегический шаг Ирана по укреплению своей военной обороны во все более нестабильном регионе. Ее мобильность и эффективность против современных воздушных угроз делают ее ценным активом для защиты ключевой инфраструктуры и стратегических объектов. Аналитики предполагают, что Azarakhsh может сыграть решающую роль в сдерживании потенциальных агрессоров и укреплении общей оборонной позиции Ирана.