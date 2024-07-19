Что это за решение, Зеленский не сообщил.

Фото: Global Look Press

Долгое время Киев выпрашивал у стран Запада истребители F-16 американского производства. В результате, после соответствующей отмашки из Вашингтона, была сформирована так называемая истребительная коалиция из европейских государств, пообещавших такие самолёты передать и обучить персонал.

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Коалиция существует уже больше года. Киев обещанных истребителей так и не получил, хотя в ходе недавнего саммита НАТО было заявлено, что процесс передачи этих машин со стороны Нидерландов и Дании уже начался.

В ходе своего интервью западной прессе Зеленский обвинил Запад в нарушении своих обязательств. С его слов, ни один из обещанных истребителей так и не пересёк украинскую границу и не поступил на вооружение ВСУ. Самолёты находятся где угодно, но только не на Украине.

"Прошло 18 месяцев, а самолеты так и не дошли до нас. Новые истребители необходимы, чтобы помочь Украине противостоять России в воздухе", – заявил Зеленский.

Он так же добавил, что в Киеве надеялись, что его военные усилия будут подкреплены прибытием истребителей, обещанных союзниками этим летом. То есть Зеленский тонко намекнул, что Запад попытался "кинуть" киевских деятелей.

Но прошло немного времени после жалобы Зеленского, как Украина заявила о наличии договорённостей с Польшей об ускорении поставок истребителей F-16. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил сам Зеленский. С его слов, после встречи с польскими премьер-министром Туском на саммите Европейского политического сообщества в Лондоне, правительство Польши приняло некое "положительное" решение, которое позволит ускорить поставки F-16.

"Cегодня мы имеем положительное решение польского правительства, которое позволит Украине как можно быстрее получить истребители F-16", – сообщил Зеленский.

Что это за решение и насколько быстрее Киев собирается получить долгожданные самолёты, Зеленский не сообщил. Весьма сомнительно, что Польша вдруг ни с того, ни с сего решила бы подарить Украине собственные F-16, которых у неё в распоряжении имеется 48 единиц. Вероятно, участие Польши связано с организацией поставок этих истребителей на Украину или вопросами логистики.