Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Украина заявила о положительном решении Польши в ускорении поставок F-16
Что это за решение, Зеленский не сообщил.

Фото: Global Look Press

Долгое время Киев выпрашивал у стран Запада истребители F-16 американского производства. В результате, после соответствующей отмашки из Вашингтона, была сформирована так называемая истребительная коалиция из европейских государств, пообещавших такие самолёты передать и обучить персонал. 

реклама

Коалиция существует уже больше года. Киев обещанных истребителей так и не получил, хотя в ходе недавнего саммита НАТО было заявлено, что процесс передачи этих машин со стороны Нидерландов и Дании уже начался. 

В ходе своего интервью западной прессе Зеленский обвинил Запад в нарушении своих обязательств. С его слов, ни один из обещанных истребителей так и не пересёк украинскую границу и не поступил на вооружение ВСУ. Самолёты находятся где угодно, но только не на Украине. 

"Прошло 18 месяцев, а самолеты так и не дошли до нас. Новые истребители необходимы, чтобы помочь Украине противостоять России в воздухе", – заявил Зеленский.

Он так же добавил, что в Киеве надеялись, что его военные усилия будут подкреплены прибытием истребителей, обещанных союзниками этим летом. То есть Зеленский тонко намекнул, что Запад попытался "кинуть" киевских деятелей.

Но прошло немного времени после жалобы Зеленского, как Украина заявила о наличии договорённостей с Польшей об ускорении поставок истребителей F-16. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил сам Зеленский. С его слов, после встречи с польскими премьер-министром Туском на саммите Европейского политического сообщества в Лондоне, правительство Польши приняло некое "положительное" решение, которое позволит ускорить поставки F-16.

"Cегодня мы имеем положительное решение польского правительства, которое позволит Украине как можно быстрее получить истребители F-16", – сообщил Зеленский.

Что это за решение и насколько быстрее Киев собирается получить долгожданные самолёты, Зеленский не сообщил. Весьма сомнительно, что Польша вдруг ни с того, ни с сего решила бы подарить Украине собственные F-16, которых у неё в распоряжении имеется 48 единиц. Вероятно, участие Польши связано с организацией поставок этих истребителей на Украину или вопросами логистики. 

#новости #политика #армия #оружие #f-16 #истребители #военные новости #самолеты
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Казанском авиазаводе на полную мощность вышли 9 новейших фрезерных станков
5
Илон Маск поставил перед сотрудниками Tesla задачу к концу года решить проблемы с массовым выпуском ячеек типа 4680
+
Reuters: украинские инженеры разработали систему на основе ИИ, объединяющую сотни дронов в рой
+
В Подмосковье построят предприятие по производству запчастей для нужд машиностроения
1
Создан самый легкий и самый маленький в мире летательный аппарат, работающий на солнечной энергии
1
Microsoft меняет способ обновления Windows
2
В Сети появились фотографии секретного проекта "СуперАбрамс" со 140-мм орудием и массой 70 тонн
2
Минфин выступает против запрета на рекламу оборудования для майнинга криптовалют
+
В Млечном Пути обнаружен "зародыш" сверхмассивной черной дыры — он в 8200 раз тяжелее Солнца
+
Двойные стандарты и те самые «правила»: Европа стремительно наращивает импорт российских металлов
2
Сколько в РФ получают программисты, и есть ли смысл идти в университет на айтишника в 2024 году
2
Intel Arc A580 заняла 1-е место в топе видеокарт с наилучшим соотношением цены и производительности
6
Украинское сопротивление: Ночью российские войска поразили нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге
+
Microsoft исследует новые возможности заставить пользователей отказаться от Chrome в пользу Edge
4
Fractal Design разрешила бесплатно распечатать свой корпус для ПК на 3D принтере
1
В сеть утекли изображения смартфонов Pixel 9, Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL
+
Все телефоны и планшеты Samsung, выпущенные за последние 2-3 года, получат обновление One UI 6.1.1
+
Немецкая фирма Donauhstal передаст ВСУ выполненные из дерева ударно-разведывательные дроны MAUS
+
Страны НАТО изучают целесообразность перехода на калибр 6,8 х 51 мм вслед за армией США
3
AMD Ryzen AI 9 HX 370 преодолел отметку 2000 баллов в одноядерном тесте Cinebench R23
+

Популярные статьи

Как я добился того, что мой игровой ПК работает тихо и не перегревается в 30-ти градусную жару
60
Мой субъективный топ лучших ролей Самуэля Л. Джексона
+
5 провальных видеокарт AMD в магазинах РФ, которые не рекомендуются к покупке летом 2024 года
100
Выбираем 7 лучших видеокарт по цене и производительности, которые только можно купить в магазинах РФ
64
Почему Linux не для игр на примере игры Severed Steel
39
Ларри 7 (Leisure Suit Larry: Love for Sail!) - когда-то умели делать квесты 18+
3
GeForce RTX 3060 vs Radeon RX 6700 XT – даже трассировка лучей не может победить видеокарту AMD
70
Высокая эффективность китайских средств РЭБ в Южно-Китайском море привела в замешательство ВС США
2
Три причины, почему старый или слабый компьютер - не повод расстраиваться - мое мнение
30
Конгрессмены выразили опасение, что Россия делится с Китаем «уроками» борьбы с американским оружием
3

Сейчас обсуждают

Владислав Зимин
20:59
Нет новых технологий, плюс не известно сколько она майнила и на сколько хватит этих 12-15 тыс месяцев. Чип горячий, кранты могут придти через месяц активной игры. Б/у карты это лотерея, можно выиграть...
Intel Arc A580 заняла 1-е место в топе видеокарт с наилучшим соотношением цены и производительности
Александр Друзь
20:59
Может это Геннадий Анальный Луч?
GeForce RTX 3060 vs Radeon RX 6700 XT – даже трассировка лучей не может победить видеокарту AMD
Nvidia&Intel Hater
20:58
Успешный.прям как шешун) Или он и есть под очередным ником
GeForce RTX 3060 vs Radeon RX 6700 XT – даже трассировка лучей не может победить видеокарту AMD
Александр Друзь
20:56
Ты состоятельный Буратино, молодец )
GeForce RTX 3060 vs Radeon RX 6700 XT – даже трассировка лучей не может победить видеокарту AMD
Александр Друзь
20:56
нет
GeForce RTX 3060 vs Radeon RX 6700 XT – даже трассировка лучей не может победить видеокарту AMD
григорий турлаев
20:54
Думается мне если будет вооруженный конфликт с Японией никто играться не будет.Ее никто не будет захватывать ее просто сожгут без всякого сожаления, потому как все страны помнят как она насрала во вре...
Силы самообороны Японии в 2025 году получат противокорабельную ракету с дальностью до 1200 км
fynjy_2005
20:53
конечно-конечно, оот советуна, который "может себе позволить" купить дерьмокарту 4070ти только советы и мнения принимать)
GeForce RTX 3060 vs Radeon RX 6700 XT – даже трассировка лучей не может победить видеокарту AMD
fynjy_2005
20:52
Чел если ты можешь себе позволить купить дерьмо - я за тебя рад, но то что ты еб..н после этого. ничего не меняет, уж сорян)
GeForce RTX 3060 vs Radeon RX 6700 XT – даже трассировка лучей не может победить видеокарту AMD
Добрый день
20:51
Она лучше 6700хт
GeForce RTX 3060 vs Radeon RX 6700 XT – даже трассировка лучей не может победить видеокарту AMD
Добрый день
20:50
Меня твоё мнение не интересует.
GeForce RTX 3060 vs Radeon RX 6700 XT – даже трассировка лучей не может победить видеокарту AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем