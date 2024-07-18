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crazycat21
Military Watch: F-16 не помогут Украине изменить баланс на поле боя
Американские эксперты признали очевидное.

Истребители F-16 ВВС Дании. Фото: EPA-EFE/Bo Amstrup

Долгое время киевские деятели с уже окончательно утратившим легитимность Зеленским, выпрашивали у западной коалиции истребители F-16 американского производства. На Западе эти самолёты пообещали дать ещё в прошлом году. Спустя год, в ходе недавнего саммита НАТО в Вашингтоне было заявлено, что Нидерланды и Дания уже начали передачу своих самолётов, то есть они уже "в пути" на Украину. 

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Некоторое время назад ленты мировых информагентств облетела новость о том, что и Греция решила помочь Украине своими истребителями. СМИ со ссылкой на телеканал Al Jazeera сообщили, что эта страна может передать Киеву 32 устаревших самолёта F-16 Block 30, но не напрямую, а через посредника – через США. А уже Штаты уже после проведённой модернизации должны отправить эти самолёты Украине. Публикация, посвящённая намерениям греческих властей вышла на страницах профильного ресурса Military Watch.

Как пишет издание, такого рода сделке способствовало одобрение Конгресса США на продажу Греции 40 новейших истребителей F-35A. После получения такого разрешения от американских законодателей Греция должна стать последней из стран, которая "пожертвует" Украине свои самолёты F-16 наряду с Нидерландами, Бельгией, Данией и Норвегией.

По данным Military Watch, власти Греции заявили о приобретении истребителей F-16 ещё в далёком 1985 году. Поэтому имеющимся в распоряжении греческих ВВС самолётам этого типа уже по 40 лет, их авионика сильно устарела, а эксплуатационные расходы очень высоки из-за сильного износа.

Но несмотря на весьма значительное количество F-16, обещанных Украине, эти машины не смогут изменить баланс сил, поскольку по своим характеристикам существенно уступают истребителям МиГ-29 и Су-27, которые имеются на вооружении Украины. Вероятно, в данном случае речь как раз о греческих самолётах [прим.]. В то время как новые F-16, особенно в вариантах Block 70/72, с современными авионикой и вооружением могут создать некоторые трудности для ВКС РФ, старые F-16 периода холодной войны существенно проигрывают российским современным истребителям Cу-30СМ и Су-35С. Старые самолёты американского производства оснащены ещё радарами с механическим сканированием, в то время когда российские самолёты имеют радиолокационные станции с фазированной решёткой. Кроме того, радары российских самолётов в три раза больше, соответственно, и значительно мощнее, чем у F-16.

Именно по этим причинам, как считают в Military Watch, украинские F-16 будут развёрнуты вдали от линии фронта, хорошо прикрытой средствами ПВО, и будут применяться исключительно для запуска ракет большой дальности, чтобы избежать непосредственных боёв с российскими самолётами. 

#новости #армия #оружие #f-16 #истребители #пво #самолеты #су-35 #вкс россии #су-30см
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