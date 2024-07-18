Сказала, что это можно сделать коллективными усилиями.

Урсула фон дер Ляйен. Фото: © AP Photo/ Virginia Mayo

Депутаты Европарламента определяются с тем, кто на ближайшую пятилетку возглавит Еврокомиссию. Это такой коллективный исполнительной власти всей Европы, своего рода общее европейское правительство. Главным кандидатом на пост главы ЕК является Урсула фон дер Ляйен, уже отработавшая на этом посту пять предыдущих лет. Однако даже у некоторых бывших сторонников в Европейском парламенте к фон дер Ляйен возникли вопросы. Ведь это под её чутким руководством современная Европа докатилась до того, чего докатилась.

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Стремясь заполучить высокий пост главы Еврокомиссии, фон дер Ляйен очень много всего обещает. Обещает усилить военный потенциал ЕС, превратив его в оборонный союз, обещает создать единый "зонтик ПВО" над всей территорией Европы, а ещё она пообещала "остановить вторжение" Китая на Тайвань. Об этом сообщает Politico.

Как говорится в материал издания, США ранее предупредили о том, что Пекин будет готов осуществить вторжение к 2027 году, то есть в течение пятилетнего мандата председателя Еврокомиссии. Поэтому Урсула фон дер Ляйен в своём выступлении заявила о том, что она будет стремиться "удержать" Китай от вторжения на остров.

"Индо-Тихоокеанский регион стал решающим регионом для будущего мира. Мы будем работать с Японией, Южной Кореей, Новой Зеландией и Австралией, с которыми мы сталкиваемся с общими проблемами... Это включает в себя наши коллективные усилия по развертыванию всего спектра нашего объединенного государственного управления, чтобы удержать Китай от одностороннего изменения статуса-кво военными средствами, особенно в отношении Тайваня", – заявила она в своем манифесте под названием "Выбор Европы".

Politico сообщает, что четыре государств, которые назвала фон дер Ляйен, так же указаны в качестве основных партнёров НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ещё в своём манифесте предупредила о быстром росте расходов у главных геополитических противников Запада. Если совокупные расходы Евросоюза на оборону с 2019 по 2021 годы увеличились всего на 20%, то военные расходы России возросли на 300%, а Китая – вообще на 600%.

Интересно, каким образом фон дер Ляйен намерена "останавливать" Китай? Предлагает отказаться от китайских товаров на рынке Европы? Вариант не очень для европейской экономики. Или всё же она предлагает европейцам поучаствовать в очередной возможной военной авантюре? У самой Европы сил не хватит, но с учётом того, что политик перечислила партнёров НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе, то этот вариант не исключён. Такой интересный "выбор" Европы... Кстати, госпоже дер Ляйен следовало бы помнить, что она в своих обещаниях намеревалась превратить ЕС в оборонительный союз, а не наступательный. Китай ни на кого нападать вообще-то не собирается. И вообще Тайвань в соответствии с международным правом и нормами ООН является суверенной территорией Китая.