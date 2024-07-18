Говорила бы прямо, в европейский филиал НАТО.

Урсула фон дер Ляйен. Фото: © AP Photo / Olivier Matthys

Депутаты Европейского парламента должны утвердить нового председателя Еврокомиссии (ЕК), которая является исполнительным органом власти всей коллективной Европы, своего рода правительством. На пост главы ЕК в очередной раз претендует Урсула фон дер Ляйен, уже проработавшая в этой должности предыдущие пять лет, а до этого успевшая побывать министром обороны Германии.

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Каков результат деятельности фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии, судить самими европейцам. Но она снова не прочь поработать на этой должности, поэтому много обещает. В том числе сделать Европу "сильной". Урсула фон дер Ляйен намерена превратить ЕС в оборонный союз.

"Наша работа в следующие пять лет будет сфокусирована на построении настоящего европейского оборонного союза", – говорится в программе политика.

Фон дер Ляйен добавила, что государства Евросоюза всегда будут распоряжаться своими собственными армиями как вопросах национальных оборонных доктрин, так и вопросах дислокации войск. Но, по версии фон дер Ляйен, Европа могла бы многое сделать для того, чтобы координировать усилия по укреплению военного производства, а так же единого рынка [военной продукции, прим.].

Поэтому политик призвала депутатов Европарламента избрать её на второй срок полномочий, чтобы можно было построить "сильную Европу, готовую к различным вызовам". Ко всему прочему фон дер Ляйен пообещала создать Европейский оборонный фонд, который будет инвестировать в передовые технологии.

А ещё Урсула фон дер Ляйен ранее обещала учредить специальный пост еврокомиссара по обороне. Разумеется, в случае своего переизбрания на должность главы ЕК.

В общем, ничего нового политик не сказала. В Европе сейчас просто волна антироссийской истерии. Якобы Россия в ближайшие годы намеревается напасть на одну или несколько европейских стран. Поэтому фон дер Ляйен очень грамотно подхватила повестку и использует её в собственных целях.

Что касается потенциального превращения ЕС в оборонный союз, то такая идея вообще изначально противоречит всей концепции Евросоюза, поскольку это политико-экономический блок. А так в мире уже есть один "оборонительный" альянс. Хотя идея фон дер Ляйен и так уже реализуется на практике. Евросоюз уже фактически стал филиалом НАТО. Один толь Фонд мира Евросоюза, из которого финансируются закупки вооружения для Украины, чего только стоит.