У самой Германии нет лишних средств для обеспечения своей обороноспособности.

Фото: Getty Images

Германия является одним из главных спонсоров Украины, уступая по объёмам военной и финансовой помощи только Соединённым Штатам. Однако скоро немецкая помощь Киеву существенно сократится. Похоже, что у Германии у самой на горизонте замаячили некоторые финансовые трудности. Стало известно, что Германия сократит военную помощь Украине в два раза. Произойдёт сокращение уже в 2025 году. Об этом сообщило Reuters.

реклама

Как говорится в публикации, Германия вдвое сократит оказываемую военную помощь уже в следующем году даже в том случае, если на выборах президента США победит Трамп и сократит американскую поддержку Киева. По данным Reuters, помощь Украине со стороны Германии сократится с примерно 8 миллиардов евро в текущем году до 4 миллиардов в 2025 году. Именно такие цифры заложены в проект немецкого федерального бюджета.

При этом Германия надеется, что Украина сможет удовлетворить большую часть своих военных потребностей за счёт кредитов на 50 миллиардов долларов, предоставляемых за счёт замороженных активов России и согласованных со странами Большой семёрки (G7), а так же в том, что средства, выделенные на вооружение не будут использованы в полном объёме.

"Финансирование Украины обеспечено на обозримое будущее благодаря европейским инструментам и кредитам G7", – заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер.

Вашингтон настаивал на "авансовом" кредитовании для предоставления Киеву крупной финансовой помощи в моменте. Но лидеры стран Евросоюза согласились с такой идей лишь отчасти. И то потому, что она снижает вероятность того, что Украина останется без финансирования в случае победы Трампа на выборах в США.

Reuters сообщает, что на этой неделе по всей Европе прозвучали сигналы "тревоги". Произошло это после оглашения кандидатуры Джеймса Вэнса на пост вице-президента США. Он категорически против оказания военной помощи Украине и предупредил Европу, что ей придётся меньше полагаться на США в вопросах защиты континента.

Ранее ряд государств уже подвергались критике со стороны Трампа за то, что не тратят на оборону 2% от своего ВВП. Среди них и Германия.

Вооружённые силы этой страны и без того истощённые десятилетиями недофинансирования ещё больше истощились из-за поставок вооружения Киеву. При этом, как отмечает Reuters, раздробленная правящая коалиция Германия с огромны трудом выполняет обязательства по целевым расходам в рамках НАТО из-за правил, ограничивающим внешние заимствования. При этом сама коалиция эти правила и установила.

Несмотря на то, что военная помощь Киеву будет сокращена, Берлин намерен выполнить поставленную НАТО цель и потратить в 2025 году на оборону 2% от ВВП Германии, что в общей сложности составит чуть более 75 миллиардов евро.

Отмечено, что оборонный бюджет Германии в следующем году получит всего на 1,3 миллиарда евро больше, чем в текущем. Но это намного меньше, чем 6,7 миллиарда, запрошенные министром обороны Писториусом. Расходы растут значительно быстрее выделения денег. В результате военное ведомство страны будет вынуждено экономить. Например, бундесвер сократил закупки боеприпасов на 2025 год более чем в два раза.

По данным источников, суммарный дефицит бюджета Германии составит 39 миллиардов евро, из которых 28 миллиардов нужны для выполнения целевого плана НАТО по расходам на оборону (без учёта специального оборонного фонда Германии). И решение о том, как заткнуть эту финансовую дыру, вряд ли появится до выборов 2025 года.