На Западе практически и не скрывают, что готовятся к конфликту. При этом снова обвиняют Россию.

Президент Польши Анджей Дуда. Фото: Sean Gallup / Getty Images

В странах коллективного Запада не утихает очень громкая антироссийская риторика. Традиционно в этом деле "сильны" политики из государств так называемого восточного фланга Североатлантического альянса – Польши и республик Прибалтики. В очередной раз "отличился" польский президент Анджей Дуда, который в ходе своего интервью местной прессе заявил, что поражение Украины приведёт к конфликту НАТО с Россией. Свою точку зрения политик изложил в интервью изданию Wirtualna Polska.

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В ходе беседы президент Польши завёл свою постоянную мантру о том, что Россия якобы представляет собой самую большую и непосредственную угрозу безопасности всего Североатлантического альянса. И по оценкам политика, если Украина проиграет, то "потенциальный конфликт между Россией и Западом будет очень близок". Традиционно Дуда попытался выставить виноватой во всём именно Россию.

На вопрос журналиста, готовится ли НАТО к войне, президент Польши ответил утвердительно.

В некотором смысле да. НАТО – оборонительный альянс, но старое правило гласит: "Хотите мира? Готовьтесь к войне". Альянс должен быть сильным, чтобы сделать невыгодным нападение на него, – сказал Дуда.

По версии политика, Россия является самой большой и непосредственной угрозой для безопасности всего блока НАТО. И это не только вывод итоговой декларации недавнего саммита альянса в Вашингтоне, но и "твёрдое убеждение" самих стран-участниц организации. Единодушное.

Как рассказал Дуда, блок НАТО активно вооружается, и это явно видно. Страны осознают, что им нужны более сильные и хорошо вооружённые армии, а во многом просто более крупные. Время разоружения безвозвратно прошло.

Так же политик отметил, что "втягивание" Украины в Североатлантический альянс и официальное присоединение к нему [из области фантастики, прим.], является очень "позитивным" шагом.

А дальше польский президент вновь принялся размышлять на тему того, что у коллективного Запада "есть решимость показать России, что он не боится". Запад якобы сплочен и будет готов защитить себя от возможного нападения. Россию будут "сдерживать" танки, системы ПРО и "отлично подготовленные солдаты, которые смогут победить в потенциальном конфликте". И всё это, чтоб никто не смог "напасть" на Запад.

По версии Дуды, все страны блока придерживаются аналогичной точки зрения. Однако и там есть лидеры, которые имеют собственный взгляд на положение вещей. В данном случае подразумевался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Что касается Украины, то как заявил президент Польши, в ходе саммита НАТО в Вашингтоне, она получила чёткий сигнал о необратимости своего пути к членству в альянсе.

"Украина и свободный мир должны вместе противостоять России и должны победить. Потому что если Запад позволит Украине проиграть, то потенциальная война между Россией и Западом будет очень близка", – заявил Дуда.

Самое поразительное, что президент Польши абсолютно на голубом глазу обвинил Россию в империализме! Как-то, учитывая замашки и зашкаливающие геополитические амбиции польских политических элит, в империализме необходимо обвинять как раз таки Польшу. И до сих пор непонятно, что Дуда подразумевал под "свободным миром"? Тот мир, где США диктуют свою волю всей Европе? Но его совсем никак нельзя назвать свободным.