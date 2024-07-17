Кандидат в президенты США посетовал, что Тайвань ничего не даёт взамен за "безопасность".

Дональд Трамп. Фото: © AP Photo / Andrew Harnik

В США ближайшей осенью пройдут очередные президентские выборы. С высокой вероятностью новым хозяином Белого дома станет Дональд Трамп, который уже был президентом США. И это очень неприятный факт для некоторых государств планеты, которые традиционно причисляют себя к близким союзникам США.

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В частности, для Киева кандидатура Джеймса Вэнса, сенатора от штата Огайо, на пост вице-президента страны стала чем-то вроде ушата холодной воды. Ведь именно Вэнс последовательно выступает за прекращение какой-либо военной помощи Украине. Кстати, этот политик является ярым критиком Китая. И это говорит о том, что в случае победы Трампа акценты во внешней политике Вашингтона будут пересмотрены.

Досталось и Тайваню, который претендует на независимость от Китая и является одним из главных союзников США в Юго-Восточной Азии. Досталось от самого Трампа. Об этом сообщает Defense Post.

Кандидат в президенты Америки в своём интервью Bloomberg заявил, что Тайвань "должен платить" за свою защиту от Китая. В прямом смысле. Когда у Трампа поинтерсовались, будут ли Штаты защищать Тайвань от Китая, то Трамп достаточно прямолинейно ответил.

"Я очень хорошо знаю этих людей, очень их уважаю. Они забрали около 100% нашего бизнеса по производству чипов. Я думаю, Тайвань должен заплатить нам за оборону. Знаете, мы ничем не отличаемся от страховой компании. Тайвань нам ничего не даёт", – сказал Трамп.

Хотя США на дипломатическом уровне и не признают Тайвань в качестве независимого государства, но Вашингтон является важным стратегическим партнёром и поставщиком вооружения для Тайбэя. Недавно американские власти приняли многомилиардный пакет военной помощи для Тайваня, направленный на противодействие Китаю в регионе. Так же важно и то, что Тайвань является крупнейшим в мире производителем микрочипов, необходимых для всей глобальной экономики.

Лидером в этой области является Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), которая стала ключевым бенефициаром Закона Вашингтона о микросхемах и науке, принятого в 2022 году с целью привлечения компаний к инвестированию в строительство заводов по производству микросхем на территории США. Благодаря действию закона TSMC строит на американской территории два завода и в апреле объявила о планах строительства третьего предприятия, доведя суммарный объём инвестиций до $65 миллиардов.

В своём интервью Трамп посетовал, что США предоставляют тайваньскому бизнесу миллиарды долларов, а потом они [представители бизнеса] "заберут и это".

Как уже понятно, Трамп намерен заставить своих союзников платить по счетам. Ещё в свой прошлый президентский срок он уже говорил, что страны НАТО должны платить за свою "безопасность". Теперь подошла и очередь Тайваня. Торговля безопасностью – это такой бизнес по-американски.