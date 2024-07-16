По данным издания, российская сторона окажет содействие.

Истребитель Су-30МКИ индийских ВВС. Фото: соцсети

Россия и Индия давно сотрудничают в области военно-технического сотрудничества. Азиатская страна является традиционным и очень важным покупателем отечественного вооружения. Примечательно, что во многом благодаря именно индийским заказам на основные боевые танки Т-90 и многофункциональные истребители Су-30МКИ России когда-то удалось сохранить и возродить целые отрасли оборонной промышленности.

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Сотрудничество между государствами в оборонной сфере продолжается. Как сообщает аналитический ресурс Eurasian Times, Россия и Индия, опираясь на успешную модель сотрудничества и производства крылатой ракеты BrahMos, которая уже экспортируется в третьи страны, ведут переговоры о возобновлении производства тяжёлых истребителей Су-30МКИ с последующей возможной их продажей иностранным заказчикам.

Индийская авиастроительная компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL) уже завершила поставку 272 истребителей данного типа ВВС Индии. Эти самолёты станут основой военно-воздушных сил страны на долгие десятилетия. Ранее Индия заключила контракт на поставку указанного числа машин, но 222 самолёта были собраны на местном авиастроительном предприятии в рамках передачи технологий от 2004 года.

Из 272 индийских истребителей 40 машин проходят модернизацию для интеграции в их комплекс вооружения крылатой ракеты BrahMos. Одна эскадрилья "Tiger Sharks" на самолётах Су-30МКИ с такими ракетами размещена на авиабазе Танджавур в штате Тамил Наду ещё в 2020 году.

В настоящее время власти Индии рассматривают возможность дополнительного заказа на 12 истребителей Су-30МКИ для восполнения машин, потерянных в авиакатастрофах за эти годы. Приобретение дополнительных самолётов происходит на фоне того, что ВВС Индии столкнулись с нехваткой истребительных эскадрилий. В настоящее время в индийских Военно-воздушных силах имеется 31 такое подразделение при запланированной численности в 42 эскадрильи.

Су-30МКИ (кодовое обозначение НАТО Flanker-H) – двухмоторный многоцелевой истребитель завоевания превосходства в воздухе. Помимо Индии, различные версии Су-30 эксплуатируются Китаем, Алжиром, Индонезией, Малайзией, Угандой, Венесуэлой и Вьетнамом.

После выполнения обязательств по заказу ВВС Индии авиационный завод в городе Насик на западе страны, выпускавший Су-30МКИ, проводит капитальный ремонт и модернизацию построенных ранее самолётов. Eurasian Times сообщает, что перезапуск производственной линии с прицелом на экспорт поможет Индии усилить свой военный экспорт при использовании уже имеющихся возможностей.

Как заявляет издание, источники подтвердили, что HAL и российская компания "Сухой" ведут переговоры о возобновлении производства истребителей с целью последующего их экспорта. Компания из России согласилась поддержать производство. Во время недавнего визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию обе стороны договорились работать над совместным производством и передачей технологий.

В случае отсутствия заказов, производственная линия по сборке Су-30МКИ в Насике будет закрыта, а подразделение по ремонту и модернизации самолётов МиГ и Су-30МКИ продолжит свою деятельность.

Отмечено, что за последние несколько лет индийская авиастроительная фирма HAL сформировала базу поставщиков из более чем 2000 контрагентов.

Eurasian Times пишет, что продолжается масштабная модернизация всего парка самолётов Су-30МКИ. Планируется, что эти истребители будут летать в ВВС Индии до 2050-2060-х годов. Самым распространённым пакетом обновления для "Сухого" является интеграция трёх ракет BrahMos класса "воздух-поверхность". Огромные размеры самолета, ранее считавшиеся помехой на современном поле боя, где главенствуют средства РЭБ, превратились в огромное преимущество. Это единственный истребитель ВВС Индии, способный нести такие мощные ракеты.

Базовый истребитель Су-30МКИ подвергся значительной модернизации со стороны ВВС Индии и фирмы HAL. После всего цикла модернизаций самолёт на 78% состоит из комплектующих индийского производства. Такое решение направлено на снижение "зависимости" от российских запчастей. В результате чего обслуживание Су-30МКИ производится преимущественно в Индии.

Индийский научно-исследовательский институт газовых турбин модернизировал двигатели АЛ-31Ф самолета Су-30МКИ, увеличив срок его службы ещё на 1500 летных часов. Помимо обновлённых вооружения и двигателя "Суперсухой" (Су-30МКИ) получил новый комплект средств РЭБ. В результате возрос боевой потенциал истребителя.

Возможности РЭБ Су-30МКИ будут улучшены за счет контейнера высокочастотных помех (HBT) индийского производства, системы предупреждения об облучении радарами Dhruti и двухцветной системы предупреждения о приближении ракет. Электронное подавление работает, наступательно блокируя, нарушая и ухудшая работу систем ПВО и коммуникаций противника. Системы могут некинетически атаковать больше целей и на больших расстояниях. Как считает Eurasian Times, если когда-нибудь произойдёт ещё одно боевое столкновение индийских самолётов с F-16, то первые будут намного более грозным противником, чем в 2019 году.

Последние 12 самолётов Су-30МКИ, которые планируется произвести в Индии будут самыми передовыми в техническом плане. Они будут иметь высокую степень локализации и использовать новейшие индийские системы вооружения и РЛС. При таком производстве возобновление выпуска Су-30МКИ в рамках программы "Сделано в Индии" для последующего экспорта в дружественные страны было бы благоразумным.

Индийский "Сухой" имеет передовую израильскую авионику и системы радиоэлектронной борьбы, которые отличают его от стандартных Су-30 или китайских версий. Кроме того, Су-30 МКИ имеет различные ракеты, включая российские Р-73 и Р-77, а так же индийские Astra и Brahmos.