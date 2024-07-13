Ландсебргис огорчён отсутствием гарантий для Украины о приеме в НАТО.

Глава МИД Литвы Габрюэлюс Ландсбергис. Фото: P. Peleckio / BNS nuotr.

Очередной саммит Североатлантического альянса, который проходи 9 – 11 июля в Вашингтоне завершён. Значительная часть этой многодневной встречи на высшем уровне была посвящена дальнейшей поддержке Украины. И не все стороны были удовлетворены итогами этого саммита. Разумеется, что среди таковых и сама Украина, так и не получившая никаких внятных гарантий относительно своего возможного будущего в НАТО. Недовольство проявили и на восточном фланге альянса – в республиках Прибалтики.

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Свое мнение об итогах прошедшего саммита выразил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, которое он опубликовал на своей странице в социальной сети. Как написал руководитель литовской дипломатии, мероприятие было хорошо организовано, политические итоги встречи оказались ожидаемыми, поскольку содержание итоговой декларации встречи было ясно ещё пару месяцев назад. Но, что больше всего огорчает этого политика, на саммите не произошло никакого "стратегического прорыва".

"Если целью было провести мероприятие гладко, то она была достигнута. Чего не произошло, так это какого-либо крупного стратегического прорыва", – заявил Ландсбергис.

Дипломат считает важным моментом фиксацию в декларации "необратимого" пути Украины в НАТО, но стране нужна реальная защита. Так же, по мнению прибалтийского политика, рано или поздно должны быть начаты обсуждения, чтобы обеспечить "о твёрдых и устойчивых гарантиях" для Украины, чтобы обеспечить будущее Европы.

Дипломат Литвы назвал "упущенной возможностью" то, что страны альянса не расширили допустимую дальность ударов западным оружием по территории России. С его слов, такое решение стало бы "большой победой" не только для Украины и США, но и для всего блока НАТО. При этом такой шаг не требовал никаких финансовых затрат, это было бы просто политическое решение.