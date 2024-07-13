Западные аналитики пришли к выводу, что эти комплексы будут обеспечивать прикрытие тыловых районов.

ЗРК Patriot. Фото: Global Look Press/Philipp Schulze

В ходе недавнего саммита НАТО в Вашингтоне, западная коалиция пообещала передать Украине некоторое количество стратегических систем ПВО. Однако, они вновь не станут каким-то "супероружием". По факту эти комплексу окажутся практически бесполезными. Об этом сообщает телеграм-канал "Bild на русском".

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К такому неутешительному для Киева выводу, пришли военный обозреватель издания Юлиан Рёпке и австрийский политолог Густав Карл Грессель. По их данным, в настоящее время два комплекса Patriot американского производства прикрывают Киев, ещё по одному – Одессу и Львов. На днях страны НАТО пообещали передать Украине ещё три таких новых системы и франко-итальянский комплекс SAMP-T. По мнению экспертов, обещанное вооружение может быть использовано для прикрытия воздушного пространства над Днепром, Кривым Рогом, Винницей и будущей базы истребителей F-16 на Западной Украине. То есть речь идёт о прикрытии тыловых районов.

При этом Украина не сможет использовать все эти системы на территории областей, расположенных совсем близко к линии фронта. Речь о Харьковской, Сумской, Черниговской, Николаевской областях, а так же подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей РФ и Донецкой Народной Республики РФ. Свою точку зрения европейские аналитики объяснили тем, что на перечисленных территориях Вооружённые силы России ведут активную разведку при помощи БПЛА. Поэтому вероятность быстрого обнаружения западных систем ПВО и их уничтожения очень велика.

Кроме того, отмечено, что американский Patriot и франко-итальянский SAMP/T не сочетаются друг с другом. Они оснащены различным программным обеспечением. В случае выхода из строя одной из систем, другая не сможет её заменить или защитить.