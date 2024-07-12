БМП уже получила номерные знаки.

Боевая машина пехоты Lynx KF41. Источник фото: vezess.hu

Генеральный директор Rheinmetall Hungary Zrt. Пол Вальф объявил 4 июля 2024 года, что первая боевая машина пехоты Lynx KF41, построенная в Венгрии, получила номерные знаки. Производство таких боевых машин на своей территории является частью усилий властей страны по модернизации армии. Техническая передача первого построенного экземпляра венгерским силам обороны началась за несколько дней до официальной передачи, запланированной на конец июля. Об этом сообщает профильный ресурс Army Recognition.

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Контракт на производство новейших боевых машин пехоты Lynx ("Рысь") между правительством Венгрии и немецким оборонным концерном Rheinmetall был подписан ещё в 2020. Стоимость контракта составляет 2 миллиарда евро. Согласно условиям сделки, немецкий концерн должен построить для вооружённых сил Венгрии 218 боевых машин пехоты, причём 172 единицы должны быть произведены на предприятии в венгерском городе Залаэгерсег. Венгрия так же должна получить 46 единиц Lunx, построенных на немецких заводах. Первая из этих машин была передана заказчику в октябре 2022 года. С конца 2023 года оставшаяся техника производится на предприятии Rheinmetall Hungary Zrt., владельцами которого являются немецкий концерн (51% акций) и правительство Венгрии (49% акций).

На начальном этапе венгерская армия получит 46 экземпляров Lynx KF41 в конфигурации БМП или командно-штабных машин, а так же девять бронированных ремонтно-эвукационных машин Büffel/Buffalo 3 на шасси танка Leopard 2. Вся эта техника должна быть произведена в Германии. Поставки уже начались. На втором этапе сотрудничества оставшиеся 172 экземпляра БМП и различные машины поддержки производятся на венгерском заводе. По данным местной прессы, вооружённые силы Венгрии планировали начать эксплуатацию новой техники уже в 2024 году, что является свидетельством прогресса в графике производства.

Army Recognition сообщает, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall участвует в инициативе властей Венгрии, направленной на оснащение своей армии самым современным вооружением местного производства. Именно в поддержку этой инициативы и был построен центр разработки, производства и испытаний в Залаэгерсеге. Дальнейшее расширения присутствия немецкой фирмы предусматривает строительство "гибридного" завода на юге Венгрии. О таких планах было объявлено в марте 2024 года. Этот объект дополнит существующие операции Rheinmetall в Залаэгерсеге, Варпалоте (строится один из крупнейших в Европе заводов по производству боеприпасов и взрывчатки) и Будапеште, где строится центр оцифровки и разработки программного обеспечения.

Концепция Lynx, разработанная для удовлетворения потребностей современных военных операций, представляет собой семейство боевой техники на едином шасси, но с "гибкими" модулями миссий. На единой платформе выпускаются боевые машины пехоты, системы ПВО малого радиуса действия, командно-штабные и санитарные машины.

Венгерская армия получит семь вариантов Lynx KF41, включая командно-штабные машины, разведывательные машины, машины передовых артиллерийских наблюдателей, самоходные миномётные комплексы, полевые медицинские машины и техника для обучения водителей. Внутри машины могут разместиться три члена экипажа и до восьми солдат, поддерживающих боевые действия (в варианте БМП). Модульная архитектура позволяет устанавливать дополнительное оборудование для выполнения задач, а так же проводить модернизацию техники.