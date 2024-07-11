Но поставки в будущем не исключены.

Истребитель JAS 39 Gripen. Фото из открытых источников

На протяжении достаточно длительного времени киевские деятели во главе с уже утратившим легитимность Зеленским в свойственной им манере выпрашивали у своих союзников современные боевые самолёты западного образца. В конце концов Вашингтон дал отмашку, была сформирована так называемая истребительная коалиция, которая согласилась поделится истребителями F-16 американского производства. Госсекретарь США Блинкен на полях саммита НАТО в Вашингтоне заявил, что Дания и Нидерланды уже начали отправку своих истребителей, и уже этим летом они появятся в украинском небе.

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Однако Киев просил не только бывшие в употреблении и уже порядком изношенные F-16 из наличия ВВС европейских государств. Также Зеленский упрашивал Швецию, чтобы она поделилась некоторым количеством своих достаточно современных многоцелевых истребителей JAS 39 Gripen.

Первые самолёты данного типа были приняты на вооружение ВВС Швеции в 1997 году. Сейчас шведы эксплуатируют более современные версии. Но особо примечательны шведские боевые самолёты тем, что по сравнению с "американцами" являются менее затратными в эксплуатации, менее требовательными к техническому обслуживанию и местам базирования, поскольку изначально создавались для применения в суровых условиях. "Грипены" с лёгкостью могут взлетать с плохо подготовленных временных аэродромов, таких как участки автомобильных шоссе.

Власти Швеции после первых просьб Киева отказали. Потом пообещали подумать над данным вопросом. В результате шведские политики заявили, что вопрос передачи JAS 39 Gripen является открытым. Истребители могут быть поставлены Киеву, только не сейчас, к когда-нибудь потом...

Теперь же стало известно, что Швеция не будет передавать Украине свои истребители. Причина в уже начавшихся поставках F-16. Соответствующее заявление прессе в ходе саммита НАТО в Вашингтоне сделал глава МИД страны Тобиас Билльстрём. Как сказал руководитель внешнеполитического ведомства Швеции, Украина сама пришла к выводу, что эксплуатация двух типов западных боевых самолётов – F-16 и JAS 39 Gripen – это уже слишком...

То есть в Киеве осознали, что вряд ли смогут потянуть финансовые расходы и подготовку лётчиков с техническим персоналом сразу на два типа самолётов. Хотя про расходы – это не про киевских деятелей, который привыкли ждать финансовой подпитки со стороны Запада. Возможно, что проблема в обученном персонале.

В то же время нельзя исключать, что в этом вопросе Швеция просто сильно лукавит и сама не хочет передавать свои самолёты. Причина в эффективных ракетных ударах ВС РФ по местам базирования украинской авиации. Участь старых советских самолётов ждёт и F-16 американского производства. Кроме того, им изрядно достанется и в небе в результате действий самолётов ВКС и средств ПВО России. Необходимо понимать, что F-16 – самолёт с огромными коммерческим успехом во всём мире. За годы производства построено более 4600 таких истребителей в различных модификациях. Серьёзные потери будут, но Штаты спишут их на конфликт высокой интенсивности.

Зато у шведского JAS 39 Gripen при всех его достоинствах успеха на международном рынке вооружений не наблюдается. Кроме ВВС Швеции операторами самолётов данного типа являются только военно-воздушные силы Венгрии, Чехии, ЮАР, Таиланда и Бразилии. Всё! Поэтому вполне вероятно, что шведы просто не хотят рисковать репутацией своего самолёта, всё ещё надеясь на его будущий коммерческий успех.