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crazycat21
Румыния добивается компенсации за переданную Украине систему ПВО Patriot
Эта страна "подарила" соседям дорогостоящий комплекс, теперь требует чего-то взамен.

ЗРК Patriot, Фото: ВВС Румынии

Страна коллективного Запада продолжают оказывать Украине всевозможную военную помощь. А киевские деятели во главе с Зеленским постоянно продолжают требовать очередных поставок вооружения. В первую очередь их интересуют современные системы противовоздушной обороны, желательно американские Patriot или хотя бы NASAMS. Ведь если верить заявлениям главы украинского МИД, только Patriot способен эффективно перехватывать российские баллистические ракеты. А некоторые деятели от ПВО Украины так вообще умудряются "сбивать" этим системами российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Правда, только на словах. 

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Проблема для Киева в том, что каждая система Patriot, а это полноценная батарея, стоит очень дорого – около миллиарда долларов (с боекомплектом), Кроме того, таких комплексов у европейских союзников немного, а темпы их производства очень невысокие.

Некоторое время назад власти Румынии после настоятельных просьб из Вашингтона всё же решили передать Украине одну из имеющихся на вооружении румынской армии систем Patriot. Теперь они просят от старших союзников равнозначной компенсации, то есть что-то взамен. Об этом сообщает профильный ресурс Defense Romania.

Румынский президент Клаус Йоханнис, находясь в Вашингтоне, заявил, что его страна ведёт переговоры о новом комплексе Patriot взамен того, что был "подарен" Украине. Румыния входит в пятёрку стран, которые согласились передать дальнобойные системы противовоздушной обороны. Помимо неё в этом ограниченном круге государств сами США, Германия и Нидерланды. Все они передадут именно комплексы Patriot либо компоненты для них. Кроме того, Италия согласилась передать систему SAMP/T, которая по своим характеристикам является аналогичной американской. 

Находясь в Вашингтоне, Йоханнис подчеркнул важнейшую роль Украины "в обеспечении европейской безопасности".

"Мы поддерживаем Украину. Мы делаем пожертвования в виде системы Patriot, потому что можем и потому что считаем это правильным. Румыния превратилась из государства, которое умоляло о помощи любого рода, в государство, у которого есть силы, энергия и возможности экспортировать безопасность по всему региону. Румыния стала более безопасной, сильной и более вовлеченной, особенно за последние 10 лет", – сказал Йоханнис на брифинге для румынских журналистов.

Что касается замены "подаренного" Киеву комплекса, то президент страны сказал, что румынская армия, вероятно, получит взамен аналогичную систему. Кроме того, Румыния может ещё получить какой-то своеобразный "компенсационный пакет". Румынский президент указал на то, что до получения нового "Пэтриота" необходимо развернуть на территории страны другие зенитно-ракетные системы для обеспечения адекватной защиты воздушного пространства.

При этом Йоханнис вынужден констатировать, что Румыния получит новый Patriot [если вообще получит, прим.] не завтра, а в обозримом будущем. Но он верит, что страна сможет получить другие системы, которые будут поставлены быстрее. Политик дал понять, что передав дефицитный комплекс ПВО большой мощности, Румыния надеется на "разумное вознаграждение".

После обещанной передачи вооружения Киеву в наличии румынской армии останутся только три укомплектованные батареи Patriot, из которых в боеготовом состоянии находятся две. Поставка ещё трёх систем только ожидается.

А про появившиеся у Румынии силы и "возможности" румынский президент, конечно, сильно погорячился. Его страна по-прежнему является одной из самых бедных в Европе. Она даже истребители F-16 купила у Норвегии по минимальной, бросовой цене.

#новости #украина #армия #оружие #ракеты #военные новости #пво #patriot #румыния
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