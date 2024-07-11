Соглашение подписано исключительно для обеспечения территориальной целостности и защиты подводной инфраструктуры.

Иллюстрация из открытых источников

Государства региона Балтийского моря, а именно Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша подписали соглашения о намерениях в области морских мин. Соглашение подготовлено под руководством Германии, соответственно, и эта страна числится среди подписантов. Документ был подписан в Вашингтоне в ходе саммита НАТО. Страны региона будут сотрудничать в области закупок и эксплуатации мин. Об этом сообщил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

реклама "В свете последних событий очень важно иметь возможность защитить критически важную подводную инфраструктуру и, в конечном счете, территориальную целостность каждой страны", – сказал финский политик.

Заявлено, что целью соглашения в данной сфере является укрепление общей обороны региона Балтийского моря, а так же изучение практических возможностей сотрудничества в закупке, логистике и эксплуатации морского минного вооружения.

При этом финский министр обороны отметил, что именно Финляндия играет "значительную роль" в этом сотрудничестве, поскольку страна имеет свои ноу-хау в минном вооружении и сохранила компетенции промышленности в производстве морских мин. По мнению политика, опыт Финляндии в данной области "соответствует мировому уровню".

Хоть соглашение и не имеет юридической силы, складывается впечатление, что балтийские страны НАТО в перспективе и в случае возможной эскалации просто намереваются завалить минами Финский залив. Это учитывая, что среди подписантов соглашения о намерениях числится Эстония, которая постоянно переживает за защиту своей территориальной целостности. Что касается "защиты" критической инфраструктуры стран Европы при помощи морских мин, то такое сомнительное решение.