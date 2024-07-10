Германия и Великобритания пообещали передать устаревшие вертолёты Sea King, а Норвегия поделится запчастями к ним.

Вертолёт Sea King ВМС Германии. Фото: Бундесвер

Норвегия передаст Украине запасные части для морских вертолётов Sea King. Таким образом, она стала третьим государством, способствующим "расширению" парка летательных аппаратов ВМСУ. Об этом сообщает профильный ресурс Defence24.

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В настоящее время Украина получила от Великобритании три вертолёта Sea King, построенных на заводе фирмы Westland. Машины были сняты с вооружения британских войск в 2018 году. Решение об их передаче Украине было принято в ноябре 2022 года, а сама передача вертолётов произошла в январе 2023 года, став первой "крупной" поставкой вооружения из Западной Европы. Эти вертолёты продолжают использоваться и по сей день. Ожидается, что парк таких машин в ВМС Украины будет увеличен в четыре раза.

В данном случае речь идёт о решении Германии и Великобритании от января 2024 года, когда обе страны заявили о намерении передать дополнительные вертолёты данного типа. Британцы заявили о передаче трёх Sea King, а немцы – шести машин. Вертолёты должны быть доставлены на Украину в ближайшие недели. Как предполагается, они должны улучшить способность украинских сил "контролировать" регион Чёрного моря. Вертолёты будут задействованы для выполнения противолодочных, разведывательных, транспортных и спасательных задач.

Норвегия, которая на начало 2023 года эксплуатировала семь вертолётов Sea King, тоже недавно вывела их из эксплуатации. Но эти машины 1973 года выпуска оказались настолько изношенными, что не оказалось никакой возможности передать их целиком. Поэтому официально Осло объявил о своём намерении помочь Киеву запчастями для вертолётов.

Как заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, Чёрное море имеет для Украины стратегическое значение, поскольку позволяет осуществлять экспорт товаров. Поэтому чиновник очень рад, что запчасти от списанных норвежских вертолётов Sea King смогут помочь Украине и способствуют усилиям по созданию украинской береговой охраны.

Германия и Великобритания заявили о своих намерениях ещё в начале года. Но до сих пор не передали обещанные машины, чего-то тянут. Техническое состояние британских "вертушек" неизвестно, но немецкие ещё до недавнего времени летали. И они, несмотря на свой достаточно почтенный возраст, ещё могут выполнять и разведывательные, и противолодочные задачи. Только есть нюанс... Для того чтобы эти задачи выполнять, необходимо подойти близко к российским берегам, где они тут же станут мишенями для средств ПВО и истребительной авиации. Так что это "усиление" авиации ВМСУ таковым является только на бумаге.