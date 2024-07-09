Очередным антироссийским высказыванием "отличился" президент республики.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич. Фото: IMAGO / Giannis Panagopoulos / Eur

Страны коллективного Запада продолжают раздувать антироссийскую истерию. Особенно в этом преуспели страны так называемого восточного фланга НАТО – республики Прибалтики, которые, если верить заявлениям местных политиков, чуть ли не в гордом одиночестве "противостоят" России.

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В преддверии очередного саммита НАТО в Вашингтоне в очередной раз "отличился" президент Латвии Эдгар Ринкевич. Политик призвал союзников по альянсу снять все ограничения для Украины на использование западного вооружения при нанесении ударов по территории России. Соответствующее заявление Ринкевич опубликовал на своей странице в одной из социальных сетей.

"Все введённые ограничения для Украины на использование оружия против законных военных целей должны быть отменены", – написал президент Латвии.

Причиной такого заявления стал недавний ракетный удар ВС РФ, нанесённый по объектам в Киеве. Упомянул политики и детскую больницу, традиционно обвинив Россию. Ринкевич назвал такую тактику "злой и трусливой", направленной на запугивание "демократического мира" перед саммитом НАТО. При этом, видимо, этот политик не удосужился уточнить (или не захотел) то, что ракета, попавшая в больницу, была выпущена из зенитно-ракетного комплекса NASAMS западного производства, стоящим на вооружении ВСУ.

Прибалтийские политики уже не впервые выступают с заявлениями такого рода, призывая разрешить Киеву наносить удары западным оружием в глубине территории России. Ранее ещё дальше пошёл глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, который заявил, что Украина могла бы наносить удары по "военным целям", которые находятся на территории Белоруссии.

В данных случаях государства Прибалтики в очередной раз выступают в роли мелких провокаторов. Сами то они, не смотря на военную "помощь" Киеву, дальнобойное оружие не передавали ввиду его полного отсутствия. Зато выступают с предложениями.