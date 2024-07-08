Система ПВО сверхмалой дальности от не самой крупной страны.

Система ПВО EIRSHIELD. Фото: DefSecIntel Solutions (DSI)

Эстонская оборонная компания DefSecIntel Solution в ходе недавней выставки вооружений Eurosatory 2024, проходившей в Париже, представила свою новую разработку – систему ПВО сверхмалой дальности. Система под названием EIRSHIELD, созданная для обеспечения комплексной защиты от различных воздушных угроз, особенно эффективна против мультикоптеров и беспилотных летательных аппаратов с фиксированным крылом. Об этом сообщает профильный ресурс Army Recognition.

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Как говорится в материале издания, инновационная разработка эстонских инженеров "обещает произвести революцию" в области средств ПВО ближнего радиуса действия. С увеличением роли беспилотников в боевых действиях меры противодействия им сфокусировали внимание оборонных компаний по всему миру.

Система EIRSHIELD отличается своей автономностью, то есть способна обеспечивать противовоздушную оборону без внешней поддержки. Система смонтирована на базе сочленённого двухзвенного вездехода Bandvagn 206 (Bv 206) разработки компании AE Systems. Комплекс противовоздушной обороны при помощи передовой радиолокационной станции способен обнаруживать воздушные угрозы на удалении до 8 километров. Радиочастотные датчики и система камер EO/IR работают в тандеме с радаром для проверки и классификации обнаруженных угроз. После идентификации цели система EIRSHIELD использует технологию искусственного интеллекта для её отслеживания и глушения радиосигналов и сигналов спутниковой навигации. Тем самым нарушается управление дроном. В зависимости от степени воздушной угрозы система ПВО EIRSHIELD может применять различные средства противодействия – беспилотники с искусственным интеллектом, пулемёты калибра 12,7 мм или коммерчески доступные ракеты.

Army Recognition сообщает, что набор средств противодействия делает эстонскую разработку уникальным средством ПВО. Модульная конструкция системы обеспечивает быстрое развертывание, время настройки и подготовки к боевым действиям составляет менее 15 минут, что делает EIRSHIELD универсальным решением для широкого спектра операций. Внедрение подобных систем отвечает растущим потребностям в защите от дронов, которые стали дешёвым и эффективным оружием. способность EIRSHIELD работать автономно и адаптироваться к различным типам воздушных угроз знаменует собой значительный прогресс в технологии борьбы с беспилотниками.