Киеву будет передано десять артиллерийских установок AS-90.

Самоходная гаубица AS-90. Фото: commons.wikimedia.org

В Великобритании после недавних парламентских выборов сменилось правительство. Однако смена кабинета министров никак не отразилась на политике Лондона по отношению к России. Британия, которая наряду с США заинтересована в нанесении России максимального ущерба, продолжит оказывать военную помощь Киеву.

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Более того, недавно назначенный министр обороны Великобритании Джон Хили тут же поспешил посетить Одессу для участия в праздновании дня ВМС Украины, где заявил о выделении Украине очередного пакета военной "помощи". Среди прочего военного имущества и боеприпасов значатся полсотни малых военных катеров для речных и прибрежных морских операций, а так же десять 155-мм самоходных гаубиц AS-90.

Как сообщает профильный ресурс Army Recognition, включение в пакет помощи AS-90, известных своей скорострельностью и большой дальностью, "направлено на значительное повышение обороноспособности Украины".

Артиллерийская система AS-90 принята на вооружение британской армии в 1993 году. На тот момент она полностью соответствовала выдвигаемым требованиям к современной и эффективной гусеничной артиллерийской системе.

Установка оснащена 155-мм гаубицей с длиной ствола в 39 калибров. Максимальная дальность стрельбы орудия составляет 24,7 километра при использовании стандартных снарядов НАТО и 30 километров при использовании боеприпасов с донным газогенератором. При использовании современных активно-реактивных снарядов максимальная дальность стрельбы может достигать 60 и даже 80 километров. Артиллерийская система оснащена автоматом заряжания, который позволяет произвести первые три выстрела всего за 10 секунд, а потом поддерживать темп стрельбы на уровне шесть выстрелов в минуту. Считается, что такая скорострельность делает установку весьма эффективной в ходе боевых действий высокой интенсивности.

По данным Army Recognition, в настоящее время на вооружении артиллерийских подразделений армии Великобритании остаются 89 таких установок. Первоначальное количество составляло 179 единиц, но затем они были сняты с вооружения из-за сокращений и реструктуризации армейских подразделений. Заявлено, что AS-90 остается главным компонентом артиллерийского потенциала британской армии и ценится за "надежность, мобильность и огневую мощь", которые позволяют оказывать эффективную огневую поддержку в различных оперативных сценариях.

Помимо самих самоходных гаубиц Украина также получит запчасти к ранее поставленным AS-90 и дополнительные стволы к ним, что позволит отстрелять ещё около 60 тысяч снарядов.

Если британская гаубица AS-90 действительно так хороша, то почему армия Великобритании отказывается от столь "замечательных" орудий и передаёт их Украине? Сами же британцы постепенно перевооружаются на новейшие колёсные 155-мм гаубицы Archer шведского производства.