Американцы пока не отказались от программы истребителя 6-го поколения и дронов к ним. Разработку беспилотников будут вести две фирмы.

Беспилотники Gambit. Изображение: General Atomics

Количество государств в мире, которые могут проектировать и серийно выпускать боевые самолёты пятого поколения, можно пересчитать по пальцам одной руки. Безусловное первенство в этой области принадлежит Соединённым Штатам. Но это пока, явление временное.

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США замахнулись на создание боевого самолёта шестого поколения в рамках программы NGAD (Next Generation Air Dominance). Перспективный пилотируемый самолёт должен выступать не только как самостоятельная боевая единица, он должен стать боевой платформой, лидером для беспилотных летательных аппаратов. Именно последним и предстоит выполнять всю самую сложную и опасную боевую работу.

Канадской-индийский аналитический ресурс Eurasian Times сообщает, что ВВС США только что объявили о своем решении продолжить финансирование фирм Anduril и General Atomics для детального проектирования, производства и тестирования прототипов испытательных платформ в рамках программы ССА – Collaborative Combat Aircraft ("Совместный боевой самолёт"). Летательные аппараты ССА являются частью программы истребителя 6-го поколения NGAD. В настоящее время достижение господства в воздухе является одним из приоритетов ВВС США. Сочетание пилотируемых и беспилотных систем считается будущим завоевания превосходства в воздухе, поскольку позволяет уменьшить риск для человека, снизить затраты, а так же повысить гибкость и эффективность боевых операций.

CCA – это американская программа по беспилотным боевым летательным аппаратам. То есть это программа так называемого "верного ведомого" для пилотируемого истребителя. CCA предназначены для работы в совместных группах со следующим поколением пилотируемых боевых самолетов, включая истребители и бомбардировщики шестого поколения, такие как B-21 Raider.

В отличие о классических беспилотников, CCA должны быть оснащены искусственным интеллектом (ИИ), который повысит их выживаемость при выполнении боевых задач. Планируется, что каждый такой дрон будет стоить намного дешевле, чем боевой самолёт с аналогичным функционалом.

ВВС США планируют потратить более 6 миллиардов долларов на свои программы CCA в период с 2023 по 2028 годы. Успешная реализация программы CCA позволит уменьшить потребность в дополнительных эскадрильях пилотируемых боевых самолётов.

Если программа будет успешной, то роль обычных строевых лётчиков в ходе выполнения боевых задач повысится до командиров миссий. При этом дроны, оснащённые системой искусственного интеллекта, в ходе выполнения тактических заданий будут работать под контролем лётчика.

CCA – это многоцелевой беспилотный самолёт модульной конструкции, предназначенный для решения различных задач. ССА могут быть использованы для разведки, наблюдения и решения ударных задач. Потенциально они могут быть использованы в роли приманок для противника. Ещё одна роль, которая отводится таким беспилотникам – это функции воздушного заправщика. Считается, что большое количество небольших заправщиков будет намного более эффективным, чем малое количество самолётов-танкеров.

Изображение: General Atomics

Два года назад ВВС США объявили о своих намерениях и общих требованиях к беспилотникам CCA. Теперь, в рамках бюджета 2024 года, контракты были предоставлены двум компаниям. Anduril и General Atomics станут ведущими компаниями в программе. Ещё около двадцати других фирм, которые также подали заявки, останутся возможными отраслевыми партнерами и смогут побороться за будущие контракты. Среди этих компаний были Boeing, Lockheed Martin и Northrop Grumman.

Целью программы CCA является принятие решение о начале серийного производства таких систем к 2026 году и принятие их на вооружение не позднее 2030 года. С целью экономии средств за счёт масштаба производства предусмотрено международное партнёрство в этой сфере.

Отмечено, что это важно для членов НАТО и других союзников с точки зрения оперативной совместимости. В данном случае американцы просто неприкрыто лукавят. Повторяется история с истребителем F-35, который также разработан в международной кооперации с привлечением чужих средств [прим.].

Первые контракты могут включать производство не менее 1000 ведомых беспилотников. Первоначально, возможно, по два таких дрона будут объединены с каждой из 200 боевых плафторм NGAD, ещё по два аппарата "достанутся" последующим 300 истребителям F-35 для отработки концепции применения беспилотников. Но окончательный заказ может быть вдвое больше.

CCA смогут предоставить ВВС США "доступную массу" – большее количество боеприпасов для противодействия воздушных угроз со стороны Китая. Со временем CCA станут выполнять более сложные оперативные задачи радиоэлектронной борьбы и смогут самостоятельно вести воздушные бои.

Как сообщает Eurasian Times, компания General Atomics Aeronautical Systems построит своего "верного ведомого" с использованием наработок и компонентов разведывательно-ударного дрона MQ-9 Reaper. В настоящее время проект пока находится ещё на начальном этапе. Концепция верного ведомого компании называется Gambit.

Gambit – это недорогая автономная совместная платформа, разработанная с помощью цифровой инженерии. Реактивная платформа создается для доминирования в воздухе и будет активно использовать достижения в области искусственного интеллекта и автономных систем. Работая совместно с пилотируемыми самолетами, Gambit позволит пилотам дальше "заглядывать" в воздушное пространство противника и первыми обнаруживать угрозы. При этом у лётчиков будет запас времени для манёвра и для принятия критически важных решений, а также действий на расстоянии в бою.

Беспилотник Fury. Изображение: Anduril

Что касается фирмы Anduril, то она ещё в 2023 году приобрела другую фирму – Blue Force Technologies, вместе с её программой беспилотников-невидимок Fury. Кроме того, Blue Force специализируется на производстве композитных материалов из углеродного волокна.

После получения компаниями официального финансирования они приступят к детальному проектированию, производству и испытаниями прототипов своих беспилотников.

Некоторые эксперты высказывали опасения по поводу нагрузки на лётчиков базовых самолётов во время напряжённых этапов применения беспилотников, таких как отстыковка и их возвращение, боевая стрельба, постановка помех и т.д. Но ожидается, что автоматика на основе искусственного интеллекта будет поддерживать выполнение многих боевых задач.