Страны Прибалтики продолжают вооружаться.

Системы ПВО средней и малой дальности IRIS-T. Фото: Diehl Defence

Эстония и Латвия получат от Германии современные радары для наблюдения за воздушным пространством в рамках реализации европейской инициативы противовоздушной обороны "Европейский щит". Об этом сообщает профильный ресурс Defense News.

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Немецкий производитель военной электроники – фирма Hensoldt, предоставит странам Прибалтики дополнительную оборонную технологию стоимостью 100 миллионов евро. Компания также интегрирует радары TRML-4D в системы ПВО IRIS-T SLM, произведённые для двух клиентов фирмой Diehl Defence.

Эстония и Латвия договорились о приобретении немецкого вооружения на сумму около 1 миллиарда евро в сентябре 2023 года. Для Латвии покупка средств противовоздушной обороны стоимостью 600 миллионов евро стала крупнейшей оборонной покупкой за всю историю независимости страны.

Согласно данным немецкой фирмы Hensoldt, радар TRML-4D позволяет обнаруживать и отслеживать воздушные цели на дистанции до 250 километров. Количество целей, одновременно находящихся на сопровождении, – до 1500.

Радиолокационная станция TRML-4D. Фото: Hensoldt

Европейская программа "Небесный щит" была создана по инициативе Германии и стартовала осенью 2022 года. Она направлена на укрепление ПВО Европы с "особой целью противодействия российским и иранским баллистическим и крылатым ракетам". В настоящее время в инициативе принимает участие 21 государство среди которых Австрия и Швейцария, не входящие в НАТО и сохраняющие нейтралитет. Целью программы "Небесный щит" является создание сплошного противовоздушного и противоракетного "зонтика" от Северной Европы до Турции.

Согласно открытым данным, только в рамках этой инициативы компания Hensoldt производит более 80 радиолокационных станций.

Немецкие зенитно-ракетные комплексы IRIS-T являются основными системами ближнего и среднего радиуса действия, используемыми в рамках программы "Небесный щит". В то же время некоторые страны-участницы инициативы закупили американские ЗРК Patriot или израильские ракеты-перехватчики Arrow 3.

Defense News сообщает, что Франция не стала участвовать в инициативе и раскритиковала остальные государства за слишком большое количество используемых компонентов неевропейского производства. Другие ключевые страны Евросоюза – Италия и Испания, тоже отказались от коллективной программы. При этом инициатива постоянно расширяется. Например, Польша долгое время придерживалась "двусмысленной позиции", однако и она в апреле 2024 года присоединилась к программе.

Программа "Небесный щит", в значительной степени вызванная Специальной военной операцией России, способствовала резкому ускорению темпов расходования средств европейскими правительствами на противовоздушную оборону. Государства Прибалтики были одними из первых европейских стран, которые поддержали эту инициативу, подписав совместную декларацию с 12 другими странами в октябре 2022 года.