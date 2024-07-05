В Лондоне испугались за свои трансатлантические коммуникационные кабели.

Фото: Минобороны РФ

Американское издание The National Interest сообщило о том, что российские дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 "Варшавянка" (по классификации НАТО – Kilo) действовали в Ирландском море. То есть в непосредственной близости от берегов Великобритании, которая некогда считалась "владычицей морей". И такие операции российского флота, которые проводятся с февраля 2022 года вызвали неподдельную тревогу [в НАТО], поскольку по дну Ирландского моря проходят очень важные трансатлантические коммуникационные кабели, связывающие Европу и Северную Америку.

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Согласно данным The National Interest, приводимым со ссылкой на агентство Bloomberg, это уже вторая подобная операция с февраля 2022 года, когда подводные лодки ВМФ России действовали в море между Великобританией и Ирландией. Как сообщается, одно из развёртываний произошло около 18 месяцев назад, другое – совсем недавно.

Издание пишет, что через воды Ирландского моря или близко к ним проходят 75% трансатлантических кабелей. Дюжина кабелей связывает Ирландию и Великобританию с Европой и Северной Америкой. Республика Ирландия хоть и не является членом НАТО, придерживаясь военного нейтралитета, но Североатлантический альянс обязался "защищать" международные воды, в том числе и кабели, проходящие через них.

По данным The National Interest, в составе ВМФ России имеется около 60 дизель-электрических подводных лодок класса Kilo [по классификации НАТО, прим.], которые являются носителями крылатых ракет "Калибр", предназначенных для уничтожения морских и наземных целей. Кроме того, каждая такая лодка оснащена шестью торпедными аппаратами с боекомплектом 18 торпед. Лодки данного проекта могут осуществлять скрытные минные постановки.

В ВМС США российские подводные лодки проекта "Варшавянка" называют "Чёрными дырами", поскольку они разработаны для действий на мелководье и отличаются крайне низкими уровнем шума. Вследствие чего их очень трудно обнаружить средствами противолодочной обороны.

Модернизированные лодки класса Kilo-II имеют длину 74 метра и водоизмещение более 3900 тонн. Благодаря своему прочному корпусу субмарины могут погружаться на рабочую глубину 240 метров. Максимальная глубина погружения составляет 300 метров. Дальность плавания лодки – 7500 морских миль. Автономность составляет 45 суток.

Как сообщает само агентство Bloomberg, масштабы перемещения российских подводных лодок в Ирландском море "вышли за рамки" того, что привыкли наблюдать ответственные лица Великобритании. При этом двое чиновников заявили, что США знали о перемещении российских подлодок.

Как утверждают источники Bloomberg, появление российских подводных лодок у британских берегов может являться попыткой выявить потенциальные слабые места в морской обороне Великобритании. Или вообще это "попытка запугать" за поддержку Украины. Один из источников заявил, что российской субмарине "очень сложно" пройти незамеченной через воды Ирландского моря без нарушений международного морского права из-за сложностей с проходом территориальных вод. Как заявлено, "по закону" подводные лодки должны проходить в надводном положении.