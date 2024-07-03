Стубб сделал очень воинственное заявление по отношению к России.

Президент Финляндии Александр Стубб. Фото: Kira Hofmann

В последнее время в европейских столицах всё чаще слышатся достаточно громкие антироссийские заявления. Традиционно в этом вопросе усердствуют страны так называемого восточного фланга НАТО – Польша и республики Прибалтики. Теперь к ним присоединились и государства Северной Европы. Членство в альянсе обязывает.

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Поупражняться в громких антироссийской риторике решил президент Финляндии Александр Стубб. Президент той страны, которая на протяжении многих десятилетий сохраняла подчёркнутый нейтралитет и выстраивала с Россией добрососедские отношения. Теперь всё изменилось. В ходе интервью Стубб явно дал понять, что для его страны Россия является противником. Об этом пишет Bloomberg.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который является самым дружественным России лидером Евросоюза, 2 июля посетил Киев, где предложил Зеленскому начать переговоры с Россией для скорейшего прекращения огня. Как сообщает агентство, президент Финляндии не согласен с позицией венгерских властей. По его мнению, с Россией в данный момент необходимо разговаривать исключительно с позиции силы.

"В данный момент не может быть и речи о том, чтобы добиваться прекращения огня, нужны настоящие мирные переговоры. Единственное, что понимает Россия – это сила. И поэтому чем больше мы сможем помочь Украине сейчас, тем быстрее мы положим конец конфликту", – заявил Стубб.

Лидер Финляндии призвал усилить поддержку Украины, а также наращивать свои оборонные возможности в области обычных вооружённых сил и в области противостояния гибридным угрозам со стороны России. Как сказал политик, в настоящий момент Украине нужна как материальная помощь, так и "моральная поддержка". Последняя, по его версии, должна включать укрепление пути к членству как в Евросоюзе, так и в НАТО.

Стубб заявил, что Европе необходимо перейти "к экономике военного времени". Страны ЕС должны объединять заказы на боеприпасы и вооружение, чтобы предоставить европейской оборонной промышленности долгосрочную перспективу.

Кроме того, президент Финляндии отметил, что Европе предстоит разработать сценария противодействия гибридным атакам. Коммуникации европейских государств должны быть оптимизированы для создания "единого фронта" против Кремля.

Кибератаки, глушение сигналов GPS, нарушения воздушного пространства и вооруженная иммиграция – всё это якобы формы гибридной войны, с которыми Финляндии и другим странам восточного фланга НАТО якобы пришлось столкнуться за последние месяцы.