Обозреватель американского журнала вынужден признать очевидное.

Ракетный удар ВС РФ по аэродрому Миргород. Фото: Минобороны России

Два дня подряд Вооружённые силы России наносили ракетные удары по военным аэродромам на территории Украины, уничтожая практически бесценную для ВСУ авиационную технику. И данный факт не остался без внимания со стороны западных экспертов, которые пристально следят за тактикой российской армии. Соответствующая публикация вышла на страницах американского журнала для богатых Forbes.

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Автором материала является военный обозреватель издания Давид Экс - человек, который ни разу не был замечен в каких-либо симпатиях к России. Но даже этот достаточно предвзятый эксперт вынужден признавать вполне очевидные вещи.

Как пишет Экс, 1 июля российский разведывательный беспилотник обнаружил на аэродроме Миргород шесть истребителей Су-27. Спустя непродолжительное время прилетела ракета российского ОТРК "Искандер" и уничтожила "два драгоценных сверхзвуковых истребителя". В данном случае Давид Экс очень сильно и неприкрыто лукавит, пытаясь доказать, что не всё так плохо. Во-первых, ракета была не одна, а две. Вторая была снаряжена кассетной боевой частью. Во-вторых, согласно официальным данным МО РФ в ходе того удара были уничтожены пять истребителей Су-27 и ещё два таких самолёта, находившиеся на ремонте были повреждены.

Обозреватель Forbes продолжил свою мысль. Он верно подметил, что на следующий день, 2 июля ситуация практически повторилась. На этот раз российский беспилотник прилетел к аэродрому в Полтаве. После уже прилетела ракета "Искандера", которая повредила или уничтожила стоявший на площадке ударный вертолёт Ми-24.

Нехватка средств ПВО сделала украинские авиационные базы уязвимыми для российских беспилотников и ракет. Удары ВС РФ по аэродромам Украины непрерывно усиливаются с осени 2023 года. В результате этих ударов было уничтожено несколько единиц авиационной техники. В данном случае американский обозреватель снова попытался занизить потери, понесённые ВСУ [прим.].

Это кризис противовоздушной обороны. Обычно Украина защищает свои наиболее важные аэродромы эшелонированной системой ПВО. Но в настоящее время ВСУ с большим трудом одновременно могут прикрывать крупные города, скопления войск и техники, а также передовые аэродромы, такие как Миргород и Полтава.

Отдавая приоритет воздушному прикрытию городов, ВСУ оставили свои аэродромы менее защищенными. Российский беспилотник, который вел разведку в Полтаве, наблюдался украинцами в течение продолжительного времени. Очевидно, что сбить его было нечем.

Украина попыталась заполнить пробел, сформировав группы ПВО ближнего действия, оснащенные грузовиками с зенитными средствами (пушками и пулемётами). Если такие группы присутствовали в районе Миргорода и Полтавы, они либо не замечали российские беспилотники, либо просто не могли их сбить.

По словам Экса, понесённые потери являются неприемлемыми для Воздушных сил и бригад армейской авиации ВСУ. В настоящее время в распоряжении Повитряных сил имеются "несколько десятков" истребителей Су-27 и МиГ-29. И уничтожаемые самолёты данных типов не имеют источников замены. В распоряжении армейской авиации Украины есть "около пятидесяти" вертолётов Ми-24, но с восполнением парка этих машин могут возникнуть серьёзные трудности.

Экс сообщает, что Украина собирается получить от стран Запада 85 истребителей F-16 американского производства и около дюжины французских Mirage 2000. Но эти машины будут уязвимы на аэродромах так же, как и оставшиеся у ВСУ самолёты.