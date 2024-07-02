Ради пополнения государственного бюджета и придания "значимости" стране власти Литвы готовы действовать в обход правил.

Производство снарядов на заводе Rheinmetall. Фото: © AFP 2024 / Axel Heimken

Уже достаточно длительное время страны коллективного Запада оказывают Украине всевозможную помощь товарами военного назначения, в том числе и боеприпасами различного калибра. Но со временем, активно "помогая" Киеву, страны Евросоюза вдруг заметили, что собственные арсеналы оказались пустыми и их необходимо срочно пополнять. А для этого нужны дополнительные производственные мощности.

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О своём намерении построить завод по производству 155-мм артиллерийских боеприпасов на территории Литвы немецкий оборонный концерн Rheinmetall заявил ещё в середине марта 2024 года. А в апреле между концерном и литовским правительством было подписано соответствующее соглашение о намерениях. В Вильнюсе с радостью ухватились за предложение немецкой стороны. Местные политики сразу же заявили, что инвестиции Rheinmetall станут не только крупнейшими в оборонный сектор страны, но и одними из крупнейших в истории Литвы в целом. Как заявили литовские чиновники, приход немецкого бизнеса "будет способствовать развитию национальной промышленности, экономики и безопасности всего региона".

Однако со строительством снарядного завода возникли небольшие затруднения. Но, как считают в Вильнюсе, эти трудности решаемые. Да и не трудности это вовсе...

Завод по производству боеприпасов в Литве начнут возводить без разрешения на строительство. Об этом стало известно из проекта соответствующего постановления Министерства экономики Литвы, подготовленного к очередному заседанию правительства страны. Соответствующую информацию приводит агентство ТАСС.

"Потребность в новых мощностях оборонного производства, обеспечение резерва боеприпасов для оказания регулярной помощи Украине являются приоритетом всей Европы, поэтому для ускорения процесса строительства завода концерна Rheinmetall разрешение на это может быть представлено не перед началом работ, а после их завершения", – говорится в проекте.

Для того чтобы строительство началось, совместному немецко-литовскому проекту необходимо придать статус безотлагательного, поскольку его реализация направлена на обеспечение "безопасности и обороны страны". А разрешение дадут потом. Строительство завода начнётся в октябре 2024 года.

Прибалтийские политики традиционно в своём репертуаре. Снова прикрываются рассуждениями об обеспечении безопасности страны. Говорили бы уже прямо, что Литве нужны деньги. Это страна является одной из самых бедных во всём Евросоюзе. Поэтому и готова работать даже на благосостояние немецкого бизнеса и Германии в целом.

Интересно, когда завод построят, то должны запустить тестовое производство. Необходимо будет выпустить пробную партию снарядов, пусть небольшую. А если в процессе производства "что-то пойдёт не так" и заводик бахнет, а разрешения на строительство не было дано? Кого будет обвинять официальный Вильнюс? Ответ очевидный, но не себя точно.