Только размер этой партии довольно скромный – всего 15 установок.

Самоходный миномёт CV90 Mjölner. Фото: BAE Systems

Профильный ресурс Defence24 сообщает, что Министерство обороны Нидерландов объявило о закупке партии миномётных комплексов Mjölner. В партии всего 15 систем, все они предназначены для установки на БМП CV90, которые в настоящее время находятся на хранении.

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Согласно информации голландского военного ведомства, первые самоходные миномёты должны быть поставлены в армейские подразделения аж в 2028 году.

Первоначально военные Нидерландов планировали приобрести 20 миномётных систем, затем это количество было сокращено до 15 единиц. Все они будут установлены на БМП СV90, находящиеся на хранении. Отмечено, что эти бронированные боевые машины не планировалось модернизировать в отличие от других БМП. Вероятно, первоначально планировалось подвергнуть модернизации только строевую технику [прим.]. Но затем планы были скорректированы.

Планируется, что самоходные миномётные комплексы на базе БМП CV90 поступят в те механизированные подразделения голландской армии, которые до сих пор имеют на вооружении буксируемые 120-мм или 81-мм миномёты.

Сумма, которую голландцы заплатят за миномётные системы, названные в честь молота скандинавского бога грома Тора, не раскрывается. Также остаётся неизвестной и стоимость модернизации шасси CV90 для этих боевых модулей. Боеприпасы для закупаемых систем будут заказаны в рамках отдельного контракта. В результате исполнения контракта на поставку Mjölner Нидерланды станут вторым после Швеции оператором данных систем. В настоящее время на вооружении шведской армии находится 80 таких самоходных миномётов.

Заказ Нидерландами такого вооружения обусловлен желанием повысить боеспособность артиллерийских подразделений, которые очень уязвимы для контрбатарейного огня. В настоящее время на вооружении голландской армии находятся буксируемые 120-мм минометы MO-120-HB французского производства и британские 81-мм миномёты L16A2.

CV90 Mjölner/Grkpbv90 Mjölner – самоходный 120-мм турельный двуствольный миномет, установленный на шасси боевой машины пехоты CV90, разработанный компанией BAE Systems Hägglunds. Система может использовать весь спектр боеприпасов данного калибра. Максимальная дальность стрельбы установки – 9 км при использовании стандартных мин и 13 километров при использовании мин с донным газогенератором. Постоянная скорострельность составляет 10 выстрелов в минуту, но может быть увеличена до 16 выстрелов в минуту. Стандартный боекомплект состоит из 98 мин, размещённых к кормовой нише башни. При необходимости дополнительный БК может быть размещён в кормовой части корпуса.

В качестве дополнительного вооружения на шасси установки может монтироваться пулемёт калибра 7,62 или 12,7 мм.