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crazycat21
Saab построит для ВМС Швеции десять боевых катеров на основе проекта CB90 Next Generation
В ближайшие годы шведский флот получит десяток скоростных катеров, способных высаживать десант на необорудованное побережье.

Combat Boat 90. Фото из открытых источников

Оборонная компания Saab объявила, что получила от управления оборонной техники Министерства обороны Швеции заказ на строительство десяти военных катеров. Контракт стоимостью 400 миллионов шведских кроны (35,2 миллиона евро) должен стартовать в текущем году, а поставки будут осуществляться непрерывно в следующие годы. О новом контракте с Saab сообщает профильный ресурс Army Recognition.

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Заказанные катера будут строиться на основе конструкции CB90 Next Generation на судостроительной верфи Saab в городе Докста. 

Глава подразделения Kockums компании Saab Матс Викселль заявил, что быстроходные катера являются современными платформами, которые подходят для выполнения широкого спектра задач. По его мнению, производственные возможности фирмы Saab способствуют укреплению обороны Швеции.

Фото: ВМС Швеции

Быстроходные десантные корабли класса CB90, разработанные для ВМС Швеции компанией Dockstavarvet, представляют собой класс военных десантных кораблей, отличающихся своей скоростью, манёвренностью и универсальностью. Катер СB90, также называемый Stridsbat 90 H или Combat Boat 90 Half, может перевозить и высаживать полувзвод морских десантников. Боевой катер может совершать резкие повороты на большой скорости и почти моментально замедлять движение до полной остановки. Дистанция при полной остановке составляет всего 2,5 длины корпуса.   Малая собственная масса, небольшая осадка и сдвоенный водомётный движитель позволяют CB90 разгоняться до 40 узлов на мелководье в прибрежных районах. В движение катер приводится при помощи пары Scania DSI14 V8 мощностью 625 л.с. каждый и двух водомётов Kamewa FF. Дальность плавания CB90 составляет 240 морских миль на скорости 20 узлов.

Экипаж катера состоит всего из трёх человек (два офицера и инженер). На борту может разместиться 21 десантник с оружием и в полной экипировке.

Комплекс вооружения катера состоит из трёх пулемётов Browning M2HB калибра 12,7 мм и автоматического гранатомёта Mk19 калибра 40 мм. Кроме того CB90 может нести четыре корабельные мины или шесть глубинных бомб. Вариант CB90 HSM оснащается дистанционно управляемым боевым модулем Saab Trackfire (RWS). 

Вариант CB90 Next Generation отличается от базовой модели катера несколькими усовершенствованиями. Среди них новые, более эффективные, водомётные движители и улучшенная эргономика. Катер также оснащён новой системой управления боем и усовершенствованными датчиками для повышения ситуационной осведомлённости экипажа.

Водоизмещение CB90 Next Generation составляет 24,5 тонны, длина катера – 16,3 метра, ширина – 3,8 метра. Максимальная скорость – свыше 40 узлов, крейсерская – 38 узлов. Дальность плавания на крейсерской скорости – более 300 морских миль.

Для защиты от оружия массового поражения и баллистической защиты экипажа с десантом в конструкции CB90 Next Generation применяется легкая полиэтиленовая облицовка и защитное стекло. Комплекс вооружения катера может включать стабилизированные поворотные платформы, небольшие ракетные системы и дистанционно управляемые боевые модули. Расположение внутренних помещений и прочная носовая рампа позволяют осуществлять высадку десанта на необорудованное побережье.

#новости #техника #оружие #швеция #флот #вмс #катера #saab #stridsbat 90 #cb90 #combat boat 90
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