Официальной Варшаве мало имеющегося дальнобойного оружия.

Визуализация крылатой ракеты JFS-M, загруженной в пусковую установку M270 MLRS. Изображение: MBDA

В настоящее время из всех стран Европы наиболее активно милитаризуется Польша. Во-первых, увеличивается численность армии. Во-вторых, официальная Варшава закупила сотни танков американского и южнокорейского производства, сотни американских и корейских РСЗО, сотни самоходных гаубиц и десятки самолётов производства всё той же Южной Кореи, десятки боевых вертолётов производства США.

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Зачем это всё? Кроме самих польских политиков, которыми движут зашкаливающие геополитические амбиции, на этот вопрос ответить никто не сможет.

Профильный ресурс Defence24 сообщает, что по неофициальной информации Польша собирается приобрести оружие наземного базирования с дальностью действия более 1000 километров. Об этом свидетельствует подготовка Варшавы к европейской программе ELSA, старт которой намечен на июльский саммит НАТО в Вашингтоне.

ELSA (European Long Strike Approach) – совместная программа стран Европы по разработке и внедрению дальнобойного оружия наземного базирования. Участниками программы станут Германия, Франция, Великобритания, Испания, Италия, Швеция и Польша.

В ходе проходившей 24 июня встречи министров обороны стран Веймарского треугольника (Германия, Франция и Польша) должен был быть подготовлен проект письма о намерениях в этом вопросе.

Инициатором совместного проекта по коллективной разработке новой дальнобойной крылатой ракеты стало Министерство обороны Франции во главе с Себастьяном Лекарню. Французский министр уже достиг договорённостей в этом вопросе со своим немецким коллегой Борисом Писториусом, а министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил готовность поддержать инициативы, которые будут способствовать укреплению Веймарского треугольника.

Defence24 сообщает, что первый концепт 227-мм ракеты Thundart был представлен в ходе недавней выставки Eurosatory 2024, проходившей в Париже. Перспективная ракета является совместным предложением фирм Safran и MBDA в рамках программы FLP-T, в рамках которой предусматривается поиск замены для устаревших систем залпового огня M270 MLRS (фр. название – LRU), стоящих на вооружении ВС Франции.

Крылатая ракета LCM. Изображение: MBDA

На стенде MBDA также был представлен демонстратор крылатой ракеты LCM, запускаемой с наземных пусковых установок. Конструкция заимствована из морской ракеты MdCN, двоюродной сестры авиационных ракет SCALP-EG и Storm Shadow. Вероятно, данная ракета станет "осью" французской инициативы.

Нет сомнений, что перспективная крылатая ракета массой около полутора тонн и длиной 6,5 метра потребует разработки для неё новой пусковой установки. Это будет система более крупная, чем имеющиеся в наличии M270 MLRS и польская Homar-K, которые способны стрелять ракетами длиной до 4 метров. В данном случае поляки себе сильно льстят, поскольку Homar-K не является "польской" РСЗО. Это полонизированная версия южнокорейской РСЗО K239 Chunmoo, размещённая на местном автомобильном шасси [прим.].

Defence24 сообщает, что одним из решений при создании пусковой установки под новую ракету может стать использование морских систем вертикального пуска, таких как американская Mk 41 или французская Sylver A70. Успех американской системы Typhon, благодаря которой армия США получила возможность запускать крылатые ракеты Tomahawk, может стать ориентиром для вооружённых сил Европы.

По мнению польского ресурса, решение о приобретении такого оружия было бы очень полезным для Польши. Новые дальнобойные ракеты могли бы дополнить авиационные крылатые ракеты JASSM, а также крылатые ракеты перспективных фрегатов для ВМС Польши, которые строятся по программе Miecznik.