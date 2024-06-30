В качестве одного из инструментов Сикорский назвал конфискацию замороженных российских активов на 300 миллиардов евро.

Глава МИД Польши Родослав Сикорский. Фото: PAP

Россия полностью владеет инициативой в ходе проведения Специальной военной операции. Более того, российская экономика постоянно идёт в рост, военное производство увеличило объёмы выпускаемой продукции, а российская армия, как недавно заявили некоторые высокопоставленные чиновники Пентагона, "восстановилась" гораздо быстрее, чем ожидалось. В общем, всё идёт совершенно не так, как планировали в "самом миролюбивом" альянсе.

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На фоне успехов России политики и высокопоставленные военные целого ряда западных стран продолжают разгонять антироссийскую истерию. Якобы именно Россия в ближайшие годы намеревается напасть на одну из стран НАТО, а то и сразу на несколько. Особенно преуспели в антироссийской риторике государства Прибалтики и Польша. Но, похоже, что "пластинка" про якобы возможную "агрессию" со стороны России стала окончательно заезженной. Приелась западным обывателям. Поэтому в НАТО и Евросоюзе решили пойти другими путём и решили Россию немного "подразнить". А если говорить простым языком, то спровоцировать.

В очередной раз в антироссийской риторике "отличился" глава МИД Польши Родослав Сикорский. Этот высокопоставленный политик дал понять, что коллективному Западу не стоит сидеть сложа руки, необходимо действовать

Сикорский считает, что западные страны должны снова "научится играть в эскалацию". Свою точку зрения политик изложил в собственном аккаунте одной из социальных сетей. В качестве одного из инструментов для достижения эскалации глава МИД Польши предложил использовать полную конфискацию замороженных суверенных активов России.

"Нам нужно снова научиться использовать игру на эскалацию. Например, мы можем конфисковать все российские государственные активы на сумму 300 миллиардов евро. Путин уже списал их на потери и не рассчитывает получить их обратно. Но он также думает, что у нас хватит смелости взять их под свой контроль", – заявил Сикорский.

В общем, глава польского внешнеполитического ведомства призывает другие страны быть смелее в своих намерениях и действиях. Похоже, огромная сумма денег, застрявших на иностранных счетах, не даёт покоя некоторым деятелям Европы. Сикорский предлагает их взять, а если по-простому, то своровать.

При этом главный польский дипломат почему-то не сказал, чем такой шаг будет чреват для самой Европы. А закончится он крахом всей европейской экономики. Штатам ничего не будет, поскольку на их счетах найдено только несколько миллиардов российских средств, остальные заморожены на счетах европейских. Но крах экономики Европы не волнует ни пана Сикорского, ни других политических деятелей из Варшавы. С учётом того, что именно Польша является главным проводником интересов США в Европе, становится понятно, кому интересна конфискация активов России.