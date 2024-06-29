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crazycat21
Компания Илона Маска вероятно будет вызволять застрявших на МКС астронавтов NASA
У американской аэрокосмической корпорации Boeing проблемы.

Starliner, пристыкованный к МКС. Фото: NASA

Вероятно, всё чаще топ-менеджеры американского аэрокосмического гиганта корпорации Boeing задаются вопросом: "Что такое не везёт, и как с ним бороться?". А не везёт фирме Boeing уже достаточно давно и сразу в нескольких направлениях. Мало технических проблем с пассажирскими авиалайнерами, которые уже с постоянством становятся достоянием мировой общественности. Так ещё и европейский концерн Airbus занял лидирующие позиции на мировом рынке пассажирских самолётов. Дополняет эту картину откровенно "забуксовавшая" космическая программа.

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Согласно первоначальным замыслам фирмы Boeing и Космического агентства США (NASA) аппарат CST-100 Strliner должен был совершить свой первый пилотируемый полёт на Международную космическую станцию ещё в начале мая. Но старт неоднократно откладывался из-за постоянно возникающих проблем. 

В конце концов ракета-носитель Atlas V с космической капсулой стартовала с космодрома во Флориде. Произошло это ещё 5 июня. Через 24 часа Strliner доставил астронавтов Бутча Уилмора и Суниту Уильямс на борт МКС. Однако полёт к станции прошёл "с приключениями", в ходе него снова возникали технические проблемы. 

По первоначальному замыслу Starliner должен был вернуть свой экипаж на Землю ещё 14 июня. Но затем возвращение перенесли на 18 июня. А затем представители NASA проинформировали мировую общественность о том, что возвращение "Старлайнера" на земную твердь снова перенесено, на этот раз дата планируемого возвращения не называлась.

28 июня информационное агентство Reuters опубликовало материал, посвящённый проблемам космического аппарата Starliner. В нём говорится о том, что 27 июня NASA заявило, что продолжает оценку технического состояния аппарата, пока он находится в пристыкованном к МКС состоянии. Ни NASA, ни корпорация Boeing не назвали дату планируемого возвращения капсулы на Землю.

В тот же день, 28 июня пресс-служба NASA провело пресс-конференцию, в ходе которой руководитель программы коммерческих пилотируемых полетов космического агентства Стив Стич дал понять, что повода для тревоги нет. Как любят говорить американцы, всё под контролем, всё в порядке, всё "ок". 

"Я хочу ясно дать понять, что Бутч и Суни не застряли в космосе... Но мы не спешим возвращать их домой", – заявил чиновник. 

Задержка в возвращении астронавтов на Землю связана с опасениями NASA и фирмы Boeing из-за проблем с маневровыми двигателями и топливной системой космического аппарата, возникших при стыковке с МКС. Сейчас инженеры ищут решение для устранения имеющихся проблем и избежания появления новых. 

Как ранее сообщало Reuters, всё тот же Стив Стич говорил, что Starliner может оставаться на орбите до 45 суток. При необходимости этот срок может быть увеличен до 72 суток. Для этого есть резервные системы корабля. Анонимный источник агентства заявил, что крайняя дата возвращения "Старлайнера" на Землю – 6 июля. 

По данным, ранее опубликованным Reuters, аппарат может вернуться на земную поверхность и в режиме спасательной капсулы. Но если такой вариант возвращения будет признан небезопасным, то у астронавтов Бутча Уилмора и Суниты Уильямс есть другой способ вернуться домой. Это космический аппарат Crew Dragon. Эта капсула ещё в марте доставила на МКС экипаж из четырёх человек и остаётся пристыкованной к станции. При необходимости Crew Dragon может взять на борт больше пассажиров.

Но последний вариант называется "маловероятным", поскольку поставит корпорацию Boeing в очень "неловкое" положение перед фирмой-конкурентом SpaceX миллиардера Илона Маска, которой принадлежит капсула Crew Dragon.

Агентство NASA заинтересовано в том, чтобы в его распоряжении было два средства доставки астронавтов на орбиту. Именно поэтому оно заказало фирме Boeing разработку аппарата Strliner. Но, как видно, реализация этой программы явно сбоит. 

Исходя из заявления Стива Стича, сделанного во время последней пресс-конференции, можно сделать вывод, что астронавты всё же застряли на МКС. И нельзя исключать, что вызволять их придётся именно Илону Маску с его космической фирмой. Но тогда это будет очень сильный удар по репутации корпорации Boeing. Как будет на самом деле, покажет время.

#новости #илон маск #космос #spacex #мкс #boeing #starliner #crew dragon #cst-100 #космический аппарата
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