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crazycat21
Defence24: Украина будет выпускать новейшие немецкие БМП KF41 Lunx
Со слов чиновника, первый экземпляр должен быть построен до конца года.

БМП KF41 Lunx. Фото: Rheinmetall

Министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин подтвердил, что на территории его страны будет начато производство новейших немецких боевых машин пехоты KF41 Lunx ("Рысь"). Первый экземпляр планируется собрать до конца текущего года. Об этом сообщает профильный ресурс Defence24.

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В конце прошлого года генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер рассказал о планах начать производство боевых машин пехоты KF41 Lynx и колесных бронетранспортеров семейства Fuchs ("Лиса") на Украине. Тогда он упомянул о намерении построить десять БМП KF41 Lynx с последующей передачей их украинской стороне. Пока этого не произошло.

Теперь с похожим заявлением о намерении развернуть выпуск немецких БМП на своей территории выступил и украинский чиновник. Развёртывание производства должно быть реализовано при финансовой поддержке со стороны Германии. Но информация об объёмах финансирования, а также о количестве БМП Lunx, которые будут построены на Украине, пока отсутствует.

Компания Rheinmetall официально подписала соглашение с Украиной о начале производства и поставке БМП Lynx уже в этом году. Однако переговоры с правительством Германии относительно финансирования значительного количества выпускаемой техники ещё не завершены.

Первая БМП KF41 Lunx, построенная в Венгрии. Фото: Rheinmetall

Также остаётся открытым вопрос, что стоит за заявлением о начале производства новейших немецких БМП на Украине? Будет ли это фактическое участие украинской промышленности в производстве деталей с последующим объединением их в готовую продукцию либо это будет просто сборка техники из комплектующих, поставленных из Германии и Венгрии? В обоих случаях это достаточно высокая добавленная стоимость на продукцию украинских заводов. Правда, прибыль будет существенно различаться.

Пока неизвестно, где на Украине будет размещено производство Lunx. Выпуск бронетранспортёров Fuchs на украинских предприятиях также остается открытым, так как с декабря 2023 года обсуждение данного вопроса полностью прекратилось.

Венгерская БМП KF41 Lunx. Источник фото: vezess.hu

KF41 Lunx – гусеничная боевая машина пехоты, разработанная и созданная немецким оборонным концерном Rheinmetall. БМП имеет модульную конструкцию, которая позволяет собирать необходимую конфигурацию в соответствии с требованиями заказчика. Основным вооружением боевой машины является 35-мм автоматическая пушка. В боекомплект орудия входя снаряды с дистанционным подрывом. Дополнительное вооружение представлено спаренным пулемётом калибра 7,62 мм. Для борьбы с тяжёлой бронетехникой противника Lunx имеет противотанковые управляемые ракеты Spike-LR/LR2, размещённые в сдвоенной пусковой установке на крыше башни.

В качестве опции Lunx может быть оборудована дополнительным дистанционно управляемым боевым модулем на башне. Кроме того, по желанию заказчика саму боевую машину можно оснастить другим боевым отделением, например, башней с орудием калибра 105 или 120 мм, тем самым превратив её машину огневой поддержки (средний танк).

БМП БМП KF41 Lunx венгерской армии. Фото: Министерство обороны Венгрии

Броня БМП защищает экипаж и десант машины от пуль стрелкового оружия, снарядов мелкокалиберных пушек, осколков артиллерийских снарядов и мин. Корпус машины также имеет защиту от подрывов мин и самодельных взрывных устройств. В качестве дополнительной опции предлагается установка системы активной защиты (ADS) от концерна Rheinmetall.

Экипаж Lunx состоит из трёх человек: командир, наводчик-оператор и механик-водитель. Все рабочие места членов экипажа оборудованы собственными люками. Боевая машина может перевозить десант из восьми пехотинцев. Спешивание десанта осуществляется через кормовую аппарель с гидравлическим приводом.

#новости #техника #армия #оружие #бронетехника #rheinmetall #бмп #kf41 lunx
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