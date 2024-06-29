Всего в стране пройдут подготовку 100 человек авиационно-технического персонала.

Фото: EPA-EFE

Достаточно долго киевские деятели во главе с утратившим легитимность Зеленским выпрашивали у Запада относительно современные истребители четвёртого поколения – американские F-16. В результате ещё летом 2023 года была сформирована так называемая истребительная коалиция, которая обязалась эти истребители предоставить. На роль стран-доноров были назначены Нидерланды, Бельгия, Дания и Норвегия. Они должны отдать самолёты из наличия собственных ВВС. Остальные страны коалиции, включая сами Штаты, обязались провести обучение самостийных пилотов и наземного технического персонала на новый тип.

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Согласно различным данным, Украина должна получить от Запада от 60 до 85 истребителей F-16. Не все сразу, а постепенно. Несмотря на то, что целый ряд западных политиков и военных аналитиков предупреждают о том, что передаваемые самолёты не станут каким-то "супероружием", в Киеве возлагают на них очень большие надежды. Однако передача машин постоянно затягивается. Первые самолёты должны быть переданы этим летом. Первопроходцем в данном вопросе должны стать Дания. По крайней мере, так заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, поскольку таков совместный план.

Кстати, о Дании. Оказывается, эта страна занималась не только обучением самостийных лётчиков, но и подготовкой авиационно-технического персонала.

Стало известно, что страна подготовила первых 50 авиационных техников для будущих украинских F-16. Об этом сообщил командующий ВВС Королевства Ян Дам. По его словам, обученные техники отбыли домой, где им предстоит провести подготовку к приёму самолётов.

"Мы уже завершили подготовку первых 50 специалистов, большинство из которых отправились домой, чтобы помочь в подготовке к приёму первых истребителей. Сразу после летних каникул мы займемся следующими 50 [техниками, прим.]", – отметил он.

Всего на территории Дании должны пройти подготовку 100 украинских военных. Среди них механики, специалисты по вооружению и наземный персонал украинских авиабаз. Что касается лётчиков для F-16, то до конца текущего года обучение пройдут 20 человек. Со слов командующего, первая партия ещё не завершила обучение, но эти лётчики уже "близки к готовности".

Всего Дания пообещала передать Украине 19 истребителей F-16. Первый из них должен прибыть уже до конца лета. Когда конкретно, не раскрывается.

Датский военный считает, что пройдёт достаточно много времени, прежде чем F-16 позволят изменить ситуацию для Украины, поэтому призвал Киев не возлагать на эти самолёты слишком больших надежд.