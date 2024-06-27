Начальник оперативного отдела шведской армии заявил, что российские самолёты летали не только над кораблями ВМС Швеции, но и над кораблями других стран НАТО.

Иллюстративное фото. Источник: gazeta.ru

Вооружённые силы Швеции посетовали, что самолёты ВКС России стали всё чаще пролетать над кораблями НАТО в Балтийском море. Об этом сообщил шведский телеканал SVT. Как утверждается, активность российской военной авиации была зафиксирована во время военно-морских учений альянса Baltops 2024, проходивших в акватории Балтики.

реклама "Это то, что мы наблюдали и раньше. Но сейчас это несколько больше, чем мы ожидали", – заявил начальник оперативного отдела Вооружённых сил Швеции Карл-Юхан Эдстрём.

Высокопоставленный шведский военный отметил, что российские бомбардировщики Су-24 и истребители Су-27 пролетали не только над кораблями ВМС Швеции, но и над кораблями других стран НАТО.

"Они пролетали немного ближе, чем обычно, но это не представляло опасности и не нарушало международные правила", – сказал Эдстрём.

Военно-морские учения блока НАТО Baltops 2024 проходили в Балтийском море с 5 по 20 июня. В них было задействовано более 50 кораблей, 80 самолётов и 9 тысяч человек личного состава. США даже пригнали на эти учения свою полноценную десантную группу в составе нескольких десантных кораблей с морпехами на борту.

Что касается самой Швеции, то эта скандинавская страна впервые принимала участие в манёврах Baltops в качестве полноценного члена альянса. Теперь жалуется. А как могло быть иначе? Россия просто не могла не реагировать на присутствие такой группировки у своих границ. У шведского военачальника ещё хватило гордости и совести не обвинять лётчиков ВКС России в "непрофессионализме", как это любят делать его другие западные коллеги.