США решили ответить на визит отряда кораблей ВМФ России на Кубу и послали свой атомоход к берегам Норвегии.

Крейсер "Нормандия", АПЛ "Теннесси", самолёты E-6B и P-8A у берегов Норвегии. Фото: ВМС США

Некоторое время назад отряд кораблей ВМФ России совершил дружеский визит на Кубу. И это был не только визит вежливости в рамках военного сотрудничества между двумя государствами. И не просто демонстрация флага фактически "на заднем дворе" США, поскольку от берегов Кубы до побережья Флориды буквально подать рукой. Визит кораблей был своего рода предупреждением Вашингтону о том, что определённые "красные линии" в международных отношениях всё же существуют. Тем более, что два корабля в составе российского отряда – новейший фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" и такая же новейшая многоцелевая атомная подводная лодка "Казань" проекта 855М "Ясень-М", являются штатными носителями гиперзвуковых ракет "Циркон".

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Кстати, даже многие зарубежные эксперты и аналитики, которые ещё способны на адекватные оценки, признают, что российские многоцелевые субмарины проекта "Ясень-М" являются самыми опасными в мире.

В Вашингтоне на визит российских кораблей на Кубу отреагировали вроде бы спокойно. Там заявили, что всё нормально, всё под контролём и всё "Ок". Однако это только на словах. На самом деле в Белом доме и в Вашингтоне присутствовало напряжение. Свидетельством тому является тот наряд противолодочных сил и средств. который был выделен для поиска российской АПЛ ещё по пути на Кубу. Да и после отбытия отряда американцы не скупились на средства, чтобы засечь российскую субмарину. К тому же Штаты во время визита наших кораблей прислали свою АПЛ. Правда, находилась она в гавани Гуантанамо.

В общем, американцы сильно разобиделись и решили ответить России. Издание The War Zone сообщает, что Штаты провели демонстрацию силы у берегов Норвегии.

ПЛАРБ "Теннесси" класса "Огайо" у берегов Норвегии, 23 июня 2024 года. Фото: ВМС США

Как говорится в материале издания, атомная подводная лодка USS Tennessee ("Теннесси") класса "Огайо" с баллистическими ракетами на борту совершила "круиз" в надводном положении в Норвежском море. Её сопровождал ракетный крейсер Normandy ("Нормандия") класса "Тикандерога". А поддержку кораблям осуществляли самолёты E-6B Mercury и P-8A Poseidon. Первый из них является воздушным командным пунктом на случай ядерной войны, второй – базовый патрульный (противолодочный) самолёт.

Атомные подводные лодки с баллистическими ракетами на борту (ПЛАР) являются ключевым элементом сил ядерного сдерживания США. Поэтому обычно их миссии не афишируются. Поэтому демонстрацию субмарины следует расценивать как сигнал потенциальным противникам Штатов, в первую очередь России. Кстати, в The War Zone справедливо отметили, что появление американской лодки в водах к северо-западу от Норвегии было зафиксировано после того, как на Кубу сходила российская "Казань".

ВМС США опубликовали фотографии атомной подводной лодки "Теннесси" вместе с другими "объектами", сделанные 23 июня 2024 года. Появление лодки объясняет достаточно редкое размещение самолёта E-6B Mercury (самолёт "Судного дня") на авиационной базе Рюгге Королевских ВВС Норвегии, расположенной на юге страны, на прошлой неделе.

Самолёт E-6B Mercury ВМС США. Фото: Balon Greyjoy / commons.wikimedia.org

В парке авиации ВМС США имеется шестнадцать таких бортов. E-6B построен на базе пассажирского лайнера Boeing 707. Такой самолёт является стратегическим воздушным командным пунктом, через который в случае необходимости будут передаваться команды о нанесении ядерного удара. И не только подводным лодкам, но и расчётам межконтинентальных баллистических ракет шахтного базирования и стратегическим бомбардировщикам.

Самолёт E-6B Mercury оснащён специальной буксируемой антенной длиной почти 8000 метров, которая выпускается в полёте. Эта антенна необходима для осуществления связи с подводными лодками с баллистическими ракетами, находящимися в подводном положении.

На прошлой неделе было опубликовано уведомление о воздушных миссиях (НОТАМ) на 23 июня, в котором говорилось о военных полётах "с невидимой опасностью" для воздушных судов. Вероятно, этой невидимой опасностью являлась буксируемая антенна самолёта "Судного дня". Предполагалось, что E-6B Mercury, поднявшись с норвежской авиабазы Рюгге, осуществит с помощью неё связь с подводной лодкой. Издание The War Zone предполагает, что до "фотосессии", выложенной в сеть, АПЛ, крейсер "Нормандия", самолёты E-6B и P-8A, а также другие средства, провели тренировки в рамках боевой подготовки.

Командование ВМС США описало демонстрацию силу как "многодоменную готовность в действии".

Как правило, американский флот обычно предоставляет достаточно скудную информацию о действиях своих четырнадцати атомных подводных лодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) класса "Огайо" и четырёх однотипных субмарин, переоборудованных в носители крылатых ракет (ПЛАРК). ПЛАРБ "Огайо", также известные как "Бумеры", фактически исчезают на целые месяцы во время осуществления боевого патрулирования, чтобы гарантировать надёжное ядерное сдерживание.

Таким образом, публичное заявление о присутствии ПЛАРБ типа "Огайо" в регионе [в непосредственной близости от границ РФ, прим.] имеет стратегическую сигнальную функцию как для потенциальных противников, так и для союзников и партнеров, независимо от того, явная она или нет.

Эксперты The War Zone утверждают, что не следует сбрасывать со счетов и ракетный крейсер "Нормандия", действовавший в паре с АПЛ "Теннесси". ВМС США хоть и хотят снять с вооружения последние крейсеры типа "Тикандерога" до конца десятилетия, но это ещё очень боеспособные корабли. На каждом из них размещены по 122 вертикальных универсальных пусковых установки для ракет различного типа. К тому же крейсеры имеют обширные возможности управления и обеспечения противовоздушной обороны.

А самолёт ВМС P-8A Poseidon на самом деле больше, чем просто морской патрульный самолет. Он обладает обширными возможностями разведки, наблюдения и рекогносцировки.