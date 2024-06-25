Такие гаубицы гораздо мобильнее, чем гусеничные аналоги.

155-мм самоходная гаубица 2С43 "Мальва". Фото: Ростех

Выпуск продукции военного назначения в России продолжает набирать обороты. Государственная корпорация Ростех регулярно сообщает о поставках новых партий вооружений для российской армии: танки, самолёты, боевые машины пехоты...

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Пресс-служба государственной корпорации сообщила, что Ростех передал в войска новую партию колёсных самоходных артиллерийских гаубиц 2С43 "Мальва" калибра 155 мм. Такие установки обладают лучшей манёвренностью по сравнению с аналогами на гусеничной базе. Кроме того, их технический ресурс значительно выше, а эксплуатация обходится существенно дешевле.

САУ 2С43 "Мальва" размещена на грузовом шасси БАЗ с колёсной формулой 8×8. Благодаря полному приводу и мощному дизельному двигателю артиллерийская установка чувствует себя уверено не только на дорогах с твёрдым покрытием, но и легко преодолевает бездорожье.

Возимый боекомплект гаубицы состоит из 30 выстрелов. Система управления огнём позволяет производить автоматизированный расчёт стрельбы всеми типами боеприпасов. Установка может работать в режиме огневого налёта, это когда несколько последовательно выпущенных по разным траекториям снарядов одновременно попадают в цель.

Артиллерийская установка "Мальва" является авиатранспортабельной и может перевозиться самолётами Ил-76 ВТА ВКС России.

Гаубица 2С43 "Мальва" предназначена для уничтожения командных пунктов, систем противовоздушной обороны, фортификационных укреплений, бронетехники и живой силы противника, а также для ведения контрбатарейной борьбы.

В начале июня одна из таких установок была замечена в зоне проведения Специальной военной операции на Харьковском направлении. "Мальва" своим огнём поддерживала наступление группировки войск "Север" ВС РФ. А вообще 2С43 появилась в зоне проведения СВО ещё в 2023 году, куда она была направлена для опытно-боевой эксплуатации.