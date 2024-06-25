Немецкие чиновники уже который год не могут между собой договориться.

Источник фото: телеграм-канал "Bild на русском"

Когда-то немецкая армия была одной из самых боеспособных в мире. Даже после окончания Второй мировой войны и образования двух Германий с различной идеологией. Та же Национальная народная армия (ННА) ГДР была самой боеспособной после Советской среди всех армий стран Варшавского договора. Под стать армии ГДР были и вооружённые силы ФРГ.

реклама

Но после окончания холодной войны и объединения Германии бундесвер на протяжении десятилетий просто деградировал. Немецкие политики просто поверили, что Североатлантический альянс во главе с США может гарантировать безопасность.

Довольно любопытный материал, характеризующий истинное положение вещей в бундесвере, опубликовал телегарм-канал "Bild на русском".

Как сообщается, оснащение немецкой армии ударными беспилотниками долгое время было недоступным. В первую очередь из-за позиции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и "зелёных". Но вскоре после начала Специальной военной операции на Украине, в апреле 2022 года, СДПГ всё же "расчистила путь" для приобретения первого ударного беспилотника Heron TP [израильского производства, прим.].

В мае того же года этот аппарат совершил свой первый полёт в воздушном пространстве Германии. Немецкие военные должны были получить возможность использовать беспилотный летательный аппарат для разведывательных и ударных задач.

Однако вмешалась бюрократия. Бюджетный комитет Бундестага выдвинул Министерству обороны ФРГ жёсткое требование: бундесвер должен предоставить в парламент правила эксплуатации боевых дронов прежде, чем беспилотник будет применятся по назначению. Эти правила должны получить одобрения в парламентских комитетах по обороне и иностранным делам.

Спустя год, в июле 2023 года, в Министерстве обороны в ответ на запрос сообщили, что проект правил находится "на согласовании" ведомств. Спустя почти ещё год, в мае 2024 года, министр обороны ФРГ Борис Писториус, что проект правил применения беспилотников по-прежнему "является предметом консультаций на уровне министерств".

Сообщается, что в июле 2023 года Германия также заказала у Израиля боеприпасы для своего беспилотника на сумму 55,5 миллиона евро. Но из-за конфликта в Секторе Газа поставка была отложена и ожидается в ближайшее время.