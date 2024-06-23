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crazycat21
Defence24: Эстония купит французские САУ CAESAR
До сих пор непонятно, зачем Эстонии такие дальнобойные системы да ещё в количестве 12 единиц.

САУ CAESAR французской армии. Фото: Nicolas Tucat / AFP

Страны коллективного Запада, к которому в настоящее время относятся и республики Прибалтики, продолжают активно вооружаться. Эстония не стала исключением.

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Профильный ресурс Defence24 сообщает, что в ходе оборонной выставки Eurosatory 2024, проходившей в Париже, эстонская делегация подписала с Францией рамочное соглашение на поставку двенадцати 155-мм самоходных артиллерийских систем CAESAR Mk.1.

Аналогичное соглашение подписала и делегация Хорватии. Соответственно, производитель KNDS France сможет продать сразу 24 своих гаубицы новым клиентам. Власти Эстонии говорят о намерении приобрести французские гаубицы для своих артиллерийских подразделений уже на протяжении нескольких месяцев. Подписанные рамочные соглашения создаёт правовую основу и позволяет определить Эстонией и Хорватией условия приобретения артиллерийских систем. Но данные соглашения не являются обязательными к исполнению. Если обе страны изъявят окончательное согласие купить орудия, то KNDS France проведёт её согласование с правительством Франции. Это позволит быстрее провести все необходимые процедуры и повысит привлекательность французского предложения.

Закупка новых вооружений может быть частично профинансирована Европейским союзом в рамках программы EDIRPA (Совместное обеспечение оборонного потенциала). Европейское финансирование покроет 10-15% от стоимости покупки. Для того чтобы заказ являлся "квалифицированным", необходимо участие трёх стран ЕС. Но это не проблема, поскольку рамочные соглашения имеют подпись хорватской делегации.

Поставки артиллерийских систем для Эстонии должны пройти достаточно оперативно. Первые шесть гаубиц CEASAR будут переданы уже в текущем году вместе с запчастями. В этом же году эстонские военные пройдут обучение на новые системы. 

Defence24 сообщает, что хотя стоимость потенциального исполнительного соглашения не разглашается, ранее СМИ писали, что она может составить 5,3 миллиарда евро. Из этой суммы 1,5 миллиарда евро будут потрачены на боеприпасы. В данном случае, вероятно, речь ещё идёт о заказах со стороны Хорватии и Армении. В противном случае, каждая французская гаубица будет иметь просто "космическую" итоговую стоимость. И то как-то очень дорого. Соответственно, есть ещё и другие неуказанные заказчики [прим.].

Закупаемые установки CAESAR в эстонской армии заменят буксируемую артиллерию, такую как гаубицы Д-30 или FH70, которые были переданы Украине . Принятие на вооружение колесных гаубиц также видится оптимальным решением для поддержки моторизованных частей Эстонии, где основным транспортным средством на сегодняшний день являются колесные бронетранспортеры семейства Patria Pasi в вариантах XA-180 и 188. 

Согласно открытым данным, заказ Эстонии на 12 самоходных гаубиц обойдётся государственному бюджету республики в 108 миллионов евро.

#новости #армия #оружие #военные новости #артиллерия #эстония #прибалтика #caesar #гаубицы
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