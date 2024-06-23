Эксперт издания дал понять, что шансов у американских самолетов практически нет.

Фото: mil.ru

Достаточно долго киевские власти во главе с Зеленским выпрашивали у стран коллективного Запада истребители F-16 американского производства. В результате западная коалиция пообещала такие самолёты передать. Обещания были даны ещё летом 2023 года. Дания, Бельгия, Нидерланды и Норвегия взялись предоставить истребители F-16 из наличия собственных ВВС. Другие страны коалиции, включая США, занялись подготовкой лётчиков на новый тип самолёта.

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В Киеве с нетерпением ждут поставок первых F-16, заявляя, что эти западные машины смогут переломить ход боевых действий в пользу Украины. Аналогичной точки зрения в своих публикациях придерживаются и большинство западных СМИ. Так и пишут, что американские самолёты – это некое "чудо оружие". В то же время уже многие иностранные аналитики и даже высокопоставленные военные прямо заявляют, что поставки F-16 не смогут создать кардинального перелома в ходе событий. Да и вообще мало помогут Украине. Просто потому что у них практически нет шансов против современных российских истребителей.

Довольно любопытный материал на эту тему вышел на страницах индийско-китайского издание Eurasian Times. Шансы F-16 против российских Су-30СМ и Су-35 оценил маршал авиации в отставке Анил Чопра, в прошлом – лётчик-истребитель ВВС Индии.

Эксперт сразу уточняет, что сравнивать возможности Су-30 с возможностями F-16 не совсем справедливо. Это всё равно, что сравнивать яблоко с грушей. Характеристики Су-30СМ необходимо сравнивать характеристиками F-15, а F-16 – c МиГ-29. Но поскольку такое противостояние становится возможным, необходимо провести сравнение. По мере поступления техники, украинским лётчикам на F-16 придётся столкнуться в воздушных боях с российскими истребителями Cу-27, Су-30СМ и Су-35.

Эксперт привёл высказывание одного из украинских лётчиков, которому довелось полетать на F-16. Этот военный, ранее летавший на Су-27, заявил, что его прежний самолёт является превосходным по характеристикам и с лёгкостью справится в воздушном бою с американским F-16. Похоже, что индийский аналитик вполне согласен с такой точкой зрения. По его личному мнению, в ближнем воздушном бою главную роль будет играть исключительно мастерство лётчика.

Су-30СМ по сравнению с F-16 является более крупным самолётом. Его легче заметить как при помощи радиолокационных средств, так и визуально. Однако в случае встречи в бою российский истребитель опередит противника в маневрировании на больших углах атаки и в скорости наведения оружия. Су-30СМ имеет большую тягу и может в течение большего времени поддерживать высокую мощность. Российский самолёт может дольше находиться в воздухе, он более манёвренный способен нести больше вооружения.

Оба истребителя имеют в своём арсенале дальнобойные ракеты класса "воздух-воздух". На сегодняшний день американские AIM-120 превосходят по дальности российские Р-77, но в то же время российская Р-37М превосходит все типы западных ракет такого класса. Кроме того, украинским F-16 будут угрожать ещё и перехватчики МиГ-31, каждый из которых способен нести по шесть таких сверхдальних ракет.

F-16, передаваемые Украине, не имеют современных радаров или других систем, подобных тем, что установлены на модификациях Block 70/72. Их комплексы радиоэлектронной борьбы также не являются образцом новейших технологий. Просто по той причине, что США не рискнули бы передать Украине то, что могло бы попасть в руки России.

В то же время у украинских F-16, несмотря на то что их РЛС и авиаоника оставляют желать лучшего, определённые шансы на успех в противостоянии с российскими "Сухими" всё же могут быть. Но заключаются они только в реализации одного единственного сценария – подход на большой скорости, пуск дальнобойных ракет, разворот и быстрое бегство на свой аэродром. И то шансы на успех минимальные. В прочих ситуациях российские Су-30СМ и Су-35C просто разделают "боевых соколов" американского производства.

Заметно, что индийский эксперт достаточно категорично говорит про превосходство российских самолётов. И это объяснимо. Основу парка оперативно-тактической авиации ВВС Индии составляют истребители Су-30МКИ. Они хорошо освоены и неоднократно демонстрировали свои возможности. И не только в учебных боях. Например, в 2019 году пакистанские F-16 не смогли ничего противопоставить группе индийских Су-30МКИ. В задачу последних входил отвлекающий манёвр. Пакистанские лётчики выпустили по своим противникам три или четыре ракеты AIM-120, от которых индийские пилоты благополучно увернулись.

Как заявляет Анил Чопра, по своим характеристикам Су-27/30 является одним из самых впечатляющих самолетов, когда-либо созданных. Он обладает огромной мощностью, и потрясающей манёвренностью. Поэтому российские конструкторы решили использовать базовую конструкцию для многих вариантов, вплоть до Су-35.