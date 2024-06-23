Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Издание Eurasian Times сравнило шансы истребителей F-16 и Су-30СМ в противостоянии на Украине
Эксперт издания дал понять, что шансов у американских самолетов практически нет.

Фото: mil.ru

Достаточно долго киевские власти во главе с Зеленским выпрашивали у стран коллективного Запада истребители F-16 американского производства. В результате западная коалиция пообещала такие самолёты передать. Обещания были даны ещё летом 2023 года. Дания, Бельгия, Нидерланды и Норвегия взялись предоставить истребители F-16 из наличия собственных ВВС. Другие страны коалиции, включая США, занялись подготовкой лётчиков на новый тип самолёта.

реклама

В Киеве с нетерпением ждут поставок первых F-16, заявляя, что эти западные машины смогут переломить ход боевых действий в пользу Украины. Аналогичной точки зрения в своих публикациях придерживаются и большинство западных СМИ. Так и пишут, что американские самолёты – это некое "чудо оружие". В то же время уже многие иностранные аналитики и даже высокопоставленные военные прямо заявляют, что поставки F-16 не смогут создать кардинального перелома в ходе событий. Да и вообще мало помогут Украине. Просто потому что у них практически нет шансов против современных российских истребителей. 

Довольно любопытный материал на эту тему вышел на страницах индийско-китайского издание Eurasian Times. Шансы F-16 против российских Су-30СМ и Су-35 оценил маршал авиации в отставке Анил Чопра, в прошлом – лётчик-истребитель ВВС Индии. 

Эксперт сразу уточняет, что сравнивать возможности Су-30 с возможностями F-16 не совсем справедливо. Это всё равно, что сравнивать яблоко с грушей. Характеристики Су-30СМ необходимо сравнивать характеристиками F-15, а F-16 – c МиГ-29. Но поскольку такое противостояние становится возможным, необходимо провести сравнение. По мере поступления техники, украинским лётчикам на F-16 придётся столкнуться в воздушных боях с российскими истребителями Cу-27, Су-30СМ и Су-35.

Эксперт привёл высказывание одного из украинских лётчиков, которому довелось полетать на F-16. Этот военный, ранее летавший на Су-27, заявил, что его прежний самолёт является превосходным по характеристикам и с лёгкостью справится в воздушном бою с американским F-16. Похоже, что индийский аналитик вполне согласен с такой точкой зрения. По его личному мнению, в ближнем воздушном бою главную роль будет играть исключительно мастерство лётчика. 

Су-30СМ по сравнению с F-16 является более крупным самолётом. Его легче заметить как при помощи радиолокационных средств, так и визуально. Однако в случае встречи в бою российский истребитель опередит противника в маневрировании на больших углах атаки и в скорости наведения оружия. Су-30СМ имеет большую тягу и может в течение большего времени поддерживать высокую мощность. Российский самолёт может дольше находиться в воздухе, он более манёвренный способен нести больше вооружения.

Оба истребителя имеют в своём арсенале дальнобойные ракеты класса "воздух-воздух". На сегодняшний день американские AIM-120 превосходят по дальности российские Р-77, но в то же время российская Р-37М превосходит все типы западных ракет такого класса. Кроме того, украинским F-16 будут угрожать ещё и перехватчики МиГ-31, каждый из которых способен нести по шесть таких сверхдальних ракет. 

F-16, передаваемые Украине, не имеют современных радаров или других систем, подобных тем, что установлены на модификациях Block 70/72. Их комплексы радиоэлектронной борьбы также не являются образцом новейших технологий. Просто по той причине, что США не рискнули бы передать Украине то, что могло бы попасть в руки России.

В то же время у украинских F-16, несмотря на то что их РЛС и авиаоника оставляют желать лучшего, определённые шансы на успех в противостоянии с российскими "Сухими" всё же могут быть. Но заключаются они только в реализации одного единственного сценария – подход на большой скорости, пуск дальнобойных ракет, разворот и быстрое бегство на свой аэродром. И то шансы на успех минимальные. В прочих ситуациях российские Су-30СМ и Су-35C просто разделают "боевых соколов" американского производства. 

Заметно, что индийский эксперт достаточно категорично говорит про превосходство российских самолётов. И это объяснимо. Основу парка оперативно-тактической авиации ВВС Индии составляют истребители Су-30МКИ. Они хорошо освоены и неоднократно демонстрировали свои возможности. И не только в учебных боях. Например, в 2019 году пакистанские F-16 не смогли ничего противопоставить группе индийских Су-30МКИ. В задачу последних входил отвлекающий манёвр. Пакистанские лётчики выпустили по своим противникам три или четыре ракеты AIM-120, от которых индийские пилоты благополучно увернулись. 

Как заявляет Анил Чопра, по своим характеристикам Су-27/30 является одним из самых впечатляющих самолетов, когда-либо созданных. Он обладает огромной мощностью, и потрясающей манёвренностью. Поэтому российские конструкторы решили использовать базовую конструкцию для многих вариантов, вплоть до Су-35.

#новости #армия #оружие #авиация #f-16 #истребители #военные новости #самолеты #су-35 #су-30см
+
Написать комментарий (0)
Военные США просят списать 32 истребителя F-22 Raptor в 2025 году
ТАСС: Между Тувой и Алтаем создадут новый автомобильный маршрут
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Производство истребителей пятого поколения Су-57 будет удвоено
40
Подписчики YouTube Premium, прибегающие к VPN для скидок, могут лишиться доступа к сервису
1
Новое открытие о Сатурне меняет научные представления о планетарных системах
1
Российские дилеры заявили цены на электрический седан Xiaomi SU7
43
Midi Libre: ПВО РФ сделает переданные Украине истребители F-16 бесполезными
+
"Искандер" застиг HIMARS на пусковой позиции и поразил американскую РСЗО под Харьковом
+
Завод «Пластмасс» Госкорпорации Ростех существенно нарастил объемы производства боеприпасов
1
Ученые из РФ и Китая разработали улучшенный тип двигателя для электрокаров и гибридов
5
Гонконгская таможня перехватила контрабандиста с 596 процессорами, спрятанными в автомобиле Mercedes
+
У GPT-5 обещают интеллект на уровне доктора наук
3
Nissan Qashqai вернулся в Россию по цене от 2,56 миллиона рублей
+
Концерн Rheinmetall получил крупнейший заказ в своей истории, получив чек на 8,5 млрд евро
3
Дженсен Хуанг рассказал, как придумал название NVIDIA, используя дешёвую закусочную в роли офиса
4
Ютубер показал Cyberpunk 2077 в 8K-разрешении с более чем 300 модами на реализм
2
Астрономы наблюдают формирование сверхмассивной чёрной дыры в реальном времени
2
Московские дилеры снижают цены на ввезенные по параллельному импорту автомобили
2
«КАМАЗ» освоил собственное производство осевых агрегатов для полуприцепов
2
Спутниковые снимки демонстрируют новый подводный беспилотник Manta Ray на базе ВМС США В Калифорнии
+
Новый мост через реку Суру, который заменит Ядринский мост в Чувашии, готов на 70%
1
Ростех показал испытания наземного дрона "Импульс-М", преодолевающего окопы и водные преграды
1

Популярные статьи

Как я собрал клиенту игровой ПК в Германии, и действительно ли в РФ комплектующие намного дороже
18
Почему иностранный бизнес не уходит из РФ, и с чем столкнулись те, кто поспешил продать производство
5
Xbox Series X (2TB Galaxy Black Special Edition) - когда жадность встречается с глупостью
17
"Диббук", "Нерожденный", "Шкатулка проклятия" - обзор трех фильмов ужасов
+
Сколько ОЗУ нужно для игр летом 2024 года, и почему не стоит покупать видеокарту с 8 Гб памяти
45
ТОП 10 причин купить Xbox series S в 2024 году по мнению ChatGPT
14
GeForce vs Radeon, CPU-зависимый тест [PUBG 29.2]
32
Мое мнение о Far Cry 5
2
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
366
Уильям Песек: Долг США, приближающийся к 50 триллионам долларов, — это еще далеко не вся история
5

Сейчас обсуждают

Alex Z
03:08
потому что в этой игре не работает DLSS
Сколько ОЗУ нужно для игр летом 2024 года, и почему не стоит покупать видеокарту с 8 Гб памяти
Alex Z
03:07
владельцы свичей, стим дек и плойки сплакнули. графодрочер назвал миллиардное комьюнити дегротами)))
Сколько ОЗУ нужно для игр летом 2024 года, и почему не стоит покупать видеокарту с 8 Гб памяти
Alex Z
03:04
Только долбоёп купит новую карту в 2024. этого достаточно. 4 поколение жирафов проходное и не далеко ушло от 3. 3+ генератор фэйковых фпс. только лохи на такое ведутся.
Сколько ОЗУ нужно для игр летом 2024 года, и почему не стоит покупать видеокарту с 8 Гб памяти
Alex Z
03:03
хорошо, что не все в мире дауны)
Сколько ОЗУ нужно для игр летом 2024 года, и почему не стоит покупать видеокарту с 8 Гб памяти
Wake
02:58
Задумайся, нейросеть объективнее тебя
ТОП 10 причин купить Xbox series S в 2024 году по мнению ChatGPT
Yuri Nedbailo
02:57
Часто накатывает желание сходить в ларёк за пивом Kult и перепройти её ещё раз. У пятой есть особенности, которые покорили меня, и которые по-видимому не так оценили большинство игроков чтобы их сохра...
Мое мнение о Far Cry 5
Дмитрий Провоторов
02:33
То, что современные тайтлы не запускаются на ультрах с лучами и без dlss в 120 фпс не значит, что для игр в 2024 нужно овер 12 гигов видеопамяти и 32 оперативки. Есть целая куча тестов, где на картах ...
Сколько ОЗУ нужно для игр летом 2024 года, и почему не стоит покупать видеокарту с 8 Гб памяти
Рудольф Шпаков
02:18
Отрабатывает хорошо
Технический директор OpenAI Мурати: GPT-5 будет обладать интеллектом уровня доктора философии
Женя Метлин
02:12
Их всего-то 15 штук вместе с прототипами и они ни разу не летали в боевых условиях только на выставке стоят😁
Производство истребителей пятого поколения Су-57 будет удвоено
Alex Palex
01:54
хотеть не вредно.
SpaceX хочет совершить посадку на Марсе до 2029 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем