Помощник Байдена по национальной безопасности прямо сказал, что администрация нового президента США может аннулировать документ.

Джейк Салливан. Фото: ТАСС/EPA/Sipa USA / POOL/Samuel Corum

Недавно завершился очередной саммит стран "Большой семёрки" (G7), на полях которого США и Украина заключили двустороннее соглашение о безопасности. Свои подписи под документом поставили американский президент Джо Байден и его коллега Владимир Зеленский.

реклама

Для Киева подписанная бумага стала очередным двусторонним соглашением с западным государством. Ранее такие соглашения киевские деятели называли "соглашениями о гарантиях безопасности", хотя в них нет ни слова о каких-либо гарантиях для Украины. Нет этих гарантий и в документе, подписанном в Италии. Вашингтон лишь формализировал всё то, что и так делает для Киева в настоящее время: предоставляет вооружение, разведданные, в также проводит консультации с киевскими властями. Кстати, там нет ни слова о каких-то денежных обязательствах для Вашингтона. Там есть только заявление о намерении администрации Байдена работать с Конгрессом над "долгосрочным финансированием" Украины.

Кроме того, подписанное соглашение не имеет абсолютно никакой юридической силы. Штаты никому ничем не обязаны. Во-первых, по той причине, что со стороны Украины бумагу подписал Зеленский, срок президентства которого недавно истек. Во-вторых, чтобы подписанная бумага имела для какой-то стороны силу, она должна быть одобрена Конгрессом США. Разумеется, американские законодатели никакого одобрения не давали и не дадут. Но кого из киевских деятелей это волнует? Факт подписания соглашения с Вашингтоном там преподнесли как очередную "перемогу".

Но что самое интересное в этой истории, что американские власти сами прямо дали понять, что подписанный Байденом и Зеленским "документ" не стоит вообще ничего. Об этом в ходе "мирного саммита" в Швейцарии, созванного по инициативе Киева, заявил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. Именно этот чиновник на пару с вице-президентом Камалой Харрис представлял Штаты на провальной для Киева конференции.

Салливан прямо заявил, что только подписанное соглашение с заявленным сроком действия 10 лет может быть практически сразу разорвано администрацией нового президента США. В том случае, если после выборов хозяином Белого дома снова станет Дональд Трамп.

"Я не собираюсь никого вводить в заблуждение, говоря, что если что-то написано, то оно навсегда высечено в камне. Но, что я вам скажу, так это то, что совокупность свидетельств показывает, что, когда Соединенные Штаты заключают обязывающее соглашение с другой страной на долгосрочную перспективу, мы склонны придерживаться этих обязательств независимо от изменений в администрации", – заявил Салливан.

Ранее в западной прессе появились сообщения о том, что сам Зеленский сильно обеспокоен будущим соглашения, которое сам же и подписал. Просто оно содержит пункт, что может стать недействительным по инициативе одной из сторон. Уведомление об этом может быть отправлено по дипломатическим каналам за шесть месяцев до прекращения действия договора.