"Большая семёрка" насчитала "ущерб" на 486 миллиардов и намеревается требовать его выплаты.

Саммит G7. Фото: © Florian Philippot/X

В Италии завершился очередной саммит стран "Большой семёрки" (G7) – государств с самыми мощными экономиками в мире. На этом саммите была представлена и Украина в лице Зеленского. Конечно, Украина никаким лидером не является, скорее, даже наоборот. Но основной повесткой прошедшего саммита как раз и было обсуждение дальнейшей помощи Киеву со стороны западной коалиции.

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По итогам встречи лидеры стран G7 пришли к выводу, что Россия должна выплатить Украине компенсации за ущерб, нанесённый в ходе боевых действий. Сумма выставленного к оплате "счёта" составляет почти $500 миллиардов. А если точнее, то, по оценкам Всемирного банка, сумма якобы нанесенного ущерба составляет 485 миллиардов долларов. О том, что Россия теперь "должна" [по версии западных политиков, прим.], говорится в итоговом коммюнике лидеров "Большой семёрки".

При этом в тексте документа указано то, что Россия якобы должна возместить ущерб в соответствии с нормами международного права. Страны G7 грозятся рассмотреть все законные пути для того, чтобы принудить РФ выполнить "обязательства".

Также в итоговом заявлении говорится о том, что для поддержки текущих и будущих потребностей Украины "Большая семёрка" запустит новую программу – "Кредиты для чрезвычайного ускорения доходов для Украины". В рамках этой программы Киев до конца текущего года должен получить 50 миллиардов долларов за счёт кредитных средств. Согласно официальной формулировке, на обеспечение гарантий по этому кредиту будут направлены доходы от замороженных на зарубежных счетах суверенных активов России. В тексте указывается, что эти активы будут замороженными до тех пор, пока Россия не прекратит конфликт и не выплатит Украине компенсации за нанесённый ущерб.

Похоже, западные лидеры в своём стремлении во что бы то ни стало "победить" Россию окончательно потеряли связь с реальностью. О какой компенсации за нанесённый ущерб они там говорят? Да ещё ссылаются при этом на международное право, которым вертят как хотят. Компенсацию по итогам конфликта обычно выплачивает проигравшая сторона. Россия проигрывать не намерена. Да и озвученная сумма "ущерба" явно взята, что называется, "с потолка".

Что касается кредита, который обещают Киеву под залог прибыли от российских активов, то тут Запад напрямую занялся воровством. Там говорят только о процентах. Если называть это дипломатическим языком, то лукавят. Просто сумма кредита не может быть меньше его обеспечения. Соответственно, страны G7 намерены залезть в деньги России.