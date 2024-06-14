Зеленский не уточнил ни сроки поставок обещанных самолётов, ни их тип.

Фото: Alex Brandon/AP Зеленский продолжает колесить по миру и выпрашивать у западной коалиции военную помощь, параллельно подписывая с другими странами двусторонние соглашения о безопасности. Раннее киевские деятели гордо называли эти договоры соглашениями "о гарантиях безопасности", хотя в этих бумагах нети ни слова о каких-то гарантиях для Украины.

Очередное такое соглашение было подписано между США и Украиной на полях саммита стран "Большой семёрки" (G7) в Италии. Подписи под документом поставили лично Байден и Зеленский. Разумеется, что подписание такого договора в Киеве преподнесли как очередное очень значимое достижение. Сделал это сам Зеленский, который опубликовал пост в одной из социальных сетей. Нисколько не сомневаясь в правдивости своих слов, он заявил о том, что Штаты передадут Украине системы ПВО Patriot и даже целые "эскадрильи истребителей".

реклама "Это самое прочное соглашение с Америкой за все 33 года нашей независимости. В согласовании есть юридически обязательная составляющая, а также очень полезные детали по ПВО и авиации. Я заручился помощью Америки в поставке истребительных эскадрилий – столько истребителей, сколько нужно Украине. Мы будет работать над этим. Я также говорил с руководителями об ускорении подготовки пилотов".

Вероятно, под ПВО подразумеваются американские системы Patriot, которые Киев с завидной настойчивостью продолжает выпрашивать у Вашингтона. Что касается слов Зеленского про поставки "истребительных эскадрилий" в том количестве, которое необходимы Киеву, то в данном случае не указаны ни сроки этих поставок, ни даже типы самолётов. Одни слова. Да и вообще сомнительно, что Штаты что-то дадут. "Пэтриотов" у них самих маловато, самолёты есть на хранении, но они стоят больших денег.

Что касается слов Зеленского относительно наличия "юридической составляющей" в подписанном соглашении о безопасности, то он откровенно лукавит и старается выдать желаемое за действительное. Для того чтобы соглашение имело юридическую силу, оно должно быть ратифицировано Конгрессом США. То есть подписанная бумага является только декларацией о намерениях и не более. После президентских выборов в США или в том случае, если что-то пойдёт не так, в Вашингтоне о ней могут просто забыть.