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crazycat21
Defence24: Эстония усилит ПВО Украины комплексами французского производства
Щедрость эстонских властей трудно объяснить. Скорее всего, у ракет просто истекает срок годности.

Пуск ракеты из ПЗРК Mistral. Фото: соцсети

Коллективный Запад продолжает оказывать Украине всевозможную военную помощь. К западной коалиции относится и Эстония, чьи политики изрядно поднаторели в громкой антироссийской риторике и всевозможных действиях по отношению к России.

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Министр обороны этой прибалтийской республики Ханно Певкур сообщил в своём аккаунте одной из социальных сетей о том, что его страна намеревается в очередной раз "помочь" Украине и готова передать переносные зенитно-ракетные комплексы Mistral малой дальности в рамках срочной военной помощи. Соответствующую информацию опубликовал профильный ресурс Defence24.

Как сообщает издание, пока не известно, какие варианты "Мистралей" будут переданы, поскольку на вооружении эстонской армии находятся системы второго и третьего поколений. Передача этих ЗРК будет частично компенсирована поставкой 100 ПЗРК Piorun польского производства и 300 зенитных ракет к ним. Сделка была заключена ещё в сентябре 2023 года. Поставки первых ПЗРК для армии Эстонии должны были начаться в текущем году. Срок выполнения обязательств со стороны Польши истекает в 2027 году.

Отмечено, что Украина уже эксплуатирует ПЗРК Mistral различных модификаций. Данные системы были поставлены Францией и Норвегией. Помощь со стороны Эстонии будет включать в себя как передачу самих комплексов, так и поставку дополнительных ракет к ним. 

Из-за большой собственной массы системы Mistal устанавливаются либо на треноги, либо на легковые внедорожники или грузовики. Пуск ракеты "с плеча" невозможен. 

Mistral – французская зенитная система сверхмалой дальности, разработанная в середине 1980-х годов и выпускаемая компанией MBDA с 1989 года. С того момента комплекс стал основным средством борьбы с воздушными целями на малых дистанциях в Вооружённых силах Франции. Система оснащена зенитными ракетами с инфракрасными головками самонаведения. Максимальная дальность пуска ракеты составляет достигает 5-8 километров в зависимости от модификации. Отличительными особенностями комплекса Mistral 3 последнего поколения являются его лучшая помехозащищённость и возможность поражения целей с очень малой тепловой сигнатурой, таких как крылатые ракеты и беспилотники. В настоящее время системы Mistral 3 стоят на вооружении армий Франции, Венгрии, Испании и Эстонии. 

Точное количество запланированных к передаче ПЗРК не разглашается "из-за соображений безопасности". Но министр обороны Эстонии отметили, что пакет помощи Киеву сформирован таким образом, чтобы не навредить обороноспособности самой республики. 

Сомнительно, что эстонское военное ведомство расщедрилось на ПЗРК последнего поколения. Эстония весьма активно закупает "Мистрали" с 2009 года. Вероятно, будут переданы ПЗРК из первых поставок. 

#новости #армия #оружие #ракеты #беспилотники #военные новости #эстония #прибалтика #mistral #пзрк
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