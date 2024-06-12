Российская армия продолжает наносить удары по объектам военного назначения.

Фото: Минобороны РФ

Вооружённые силы России в рамках проведения Специальной военной операции нанесли очередной комбинированный удар по объектам стратегической инфраструктуры Украины. Информация на эту тему появилась на страницах военно-аналитического ресурса Defense Romania, имеющего румынскую дислокацию.

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Как говорится в материале издания, Оперативное командование Вооружённых сил Польши проинформировало, что 12 июня польская военная авиация совместно с авиацией союзников была поднята в воздух в связи с "активизацией действий Дальней авиации ВКС России".

"В юго-восточной части страны может быть повышенный уровень шума, что связано с присутствием в нашем воздушном пространстве польских и союзных истребителей. Сегодня ночью наблюдается повышенная активность Дальней авиации РФ", – говорится в пресс-релизе командования.

В последний раз польские вооружённые силы по аналогичным причинам поднимали в воздух свои боевые самолёты 7 июня этого года.

Как пишет Defense Romania, по оценкам ряда экспертов, реакция польской стороны на российские удары по объектам на территории Украины может представлять собой проверку гипотетических попыток сбить российские ракеты в воздушном пространстве Украины. Ранее о такой помощи со стороны блока НАТО просил Зеленский.

Что касается непосредственно удара ВС РФ, то он был комбинированным. В ходе его нанесения применялись беспилотники и ракеты, включая гиперзвуковые "Кинжал". По информации издания, в Одессе был поражён транспортный узел, используемый для перевалки западной военной техники. В городе Павлограде Днепропетровской области беспилотники "Герань" также военные объекты ВСУ. Через этот город идут военные поставки в направлении города Покровск (Красноармейск). По меньшей мере, две ракеты поразили военный аэродром Миргород в Полтавской области. Также под утро появилась информация о применении гиперзвуковых ракет "Кинжал". Сразу после этого появились упоминания о нескольких взрывах, зафиксированных в Киеве. Всего в украинской столице зафиксировано как минимум четыре взрыва. После этого также сообщалось о взрывах в Сумской области, а также о новой волне ударов по объектам в столице Украины. Там были слышны ещё три взрыва.

Теперь самое интересное...

По данным ресурса Defense Romania, который, очевидно, ссылается на украинские источники, для нанесения комбинированного удара Россия использовала тридцать средств поражения: четыре авиационных крылатых ракеты X-101/X-555, выпущенные стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС; одну гиперзвуковую ракету "Кинжал", запущенную из воздушного пространства России; баллистическую ракету комплекса "Искандер", выпущенную из Крыма; 24 ударных беспилотника "Герань-2". Воздушная атака была якобы отражена мобильными группами ВСУ, зенитно-ракетными комплексами и средствами РЭБ Воздушных сил Украины.

По данным украинской стороны, якобы были перехвачены все четыре крылатых ракеты, выпущенные стратегическими бомбардировщиками, гиперзвуковая ракета "Кинжал" и все 24 ударных дрона. Итого якобы перехвачено 29 воздушных целей из 30!

Тогда возникают резонные вопросы. Что гремело на большей части территории Украины, если украинская ПВО демонстрирует такую высокую результативность, составляющую почти 100%? Почему Зеленский продолжает просить у Запада всё новые зенитно-ракетные комплексы, заявляя о том, что Украина обеспечена противовоздушной обороной лишь на 25% от необходимых потребностей? Если верить сводкам ВСУ, то Украине и не нужны эти западные системы.

И крылатых ракет воздушного базирования по военным объектами и объектам критической инфраструктуры было выпущено явно больше, чем заявляет Украина. Согласно данным российских ресурсов, в воздух поднималось несколько бомбардировщиков Ту-95МС. Сомнительно, что несколько самолётов выпустили всего четыре ракеты.