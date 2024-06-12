Американцы справедливо считают подводные лодки проекта "Ясень-М" самыми опасными ударными субмаринами в мире.

Многоцелевая атомная подводная лодка проекта "Ясень-М". Фото: Севмаш

Как сообщают официальные источники, отряд боевых кораблей Северного флота России 12 числа прибудет на Кубу. Визит осуществляется в рамках международного сотрудничества между двумя государствами. В составе отряда новейший фрегат "Адмирал Горшков", морской танкер "Академик Пашин", морской буксир "Николай Чикер" и атомная подводная лодка "Казань" проекта 855М "Ясень-M".

реклама

Интересно, как на этот визит российских кораблей отреагировали в Вашингтоне? Ведь там традиционно считают Кубу и весь Карибский бассейн своим "задним двором". Тем более, что расстояние от Кубы до побережья Флориды по кратчайшей составляет всего 180 километров. Это к тому, что фрегат "Адмирал Горшков" и подводная лодка "Казань" являются носителями гиперзвуковых ракет "Циркон" с дальностью пуска 1000 километров.

Публикация, посвящённая визиту небольшого, но достаточно грозного, отряда российских кораблей вышла на страницах американского профильного ресурса Military Watch (MW).

Как говорится в материале издания, появление российских кораблей в регионе интерпретируется как один из многих ответов на эскалацию со стороны США, которые передали Украине ракеты большой дальности и разрешили использовать американское оружие для нанесения ударов по объектам в глубине территории России. Кроме того, Штаты предоставляют "личный состав"[по тексту MW, прим.] и разведывательные данные со спутников и самолётов-разведчиков, способствующие таким ударам.

Что касается реакции официальных лиц США на визит российских кораблей на Кубу, то приведено высказывание одного из чиновников.

"Мы ожидаем, что в рамках регулярных российских военных учений этим летом Россия проведёт усиленную военно-морскую и воздушную активность вблизи Соединенных Штатов. Кульминацией этих действий станут глобальные российские военно-морские учения этой осенью. Речь идет о том, чтобы Россия показала, что она все еще способна на некоторый уровень глобальной мощи".

Также этот неназванный чиновник заявил, что ВМС США готовятся внимательно следить за действиями российского отряда кораблей на Кубе. Фактически это ответственное лицо дало понять, что у Вашингтона всё под контролем, всё в порядке. Так ли это на самом деле?

Как пишет Military Watch, возможности России в мировом океане несопоставимы с былыми возможностями Советского Союза, поскольку за постсоветский период для ВМФ РФ не было построено ни одного крейсера или эсминца, а авианосный флот представлен всего одним тяжёлым авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов". При этом отмечено, что новейший фрегат "Адмирал Горшков", хоть он и намного меньше американских и китайских крейсеров и эсминцев, стал лучшим кораблём дальней морской зоны ВМФ России. Таким образом, эксперты из США дают понять, что российские возможности в открытом океане несопоставимы с американскими. Но есть нюанс!

Всё то же издание вынуждено констатировать, что в отличие от надводного флота Россия никогда не прекращала инвестировать огромные суммы в развитие своих подводных сил. А это означает, что новейшие российские ударные подводные лодки с новыми ракетами на борту по-прежнему бороздят водные толщи Мирового океана и могут составить достойную конкуренцию западным аналогам. И класс лодок "Ясень-М", к которому относится АПЛ "Казань", наглядно олицетворяет мощь подводного флота России.

С середины 2021 года в состав ВМФ РФ были приняты четыре ударные [многоцелевые, прим.] подводные лодки класса "Ясень-М". По две единицы вошли в состав Северного и Тихоокеанского флотов, ещё четыре субмарины находятся в стадии строительства. На самом деле в составе флота находится одна АПЛ проекта "Ясень", три лодки проекта "Ясень-М", ещё одна этого же проекта должна будет передана флоту в текущем году [прим.].

Когда в 2019 году первая АПЛ, построенная по проекту "Ясень-М" была спущена на воду, американское аналитическое издание National Interest назвало ей "самой смертоносной подводной лодкой в мире". Такая оценка отражает опасения по поводу того, что новейшие российские лодки поменяют баланс сил в Мировом океане в пользу России. В своих вертикальных пусковых установках (32 единицы) подводные корабли этого проекта могут нести все типы существующих в России современных крылатых ракет. Кроме того, каждая АПЛ имеет ещё и по десять торпедных аппаратов. И именно эти подводные корабли первыми должны получить гиперзвуковые ракеты "Циркон".

По данным Military Watch, возможности подводных лодок класса "Ясень-М" в прошлом с серьезной озабоченностью подчеркивались официальными лицами США. В заявлениях указывалось, что увеличение количества АПЛ данного типа создаёт беспрецедентную угрозу территории США. От крылатых ракет на борту таких лодок защититься особенно трудно.

В общем, несмотря на заявления, понятно, что в Вашингтоне возникло некоторое напряжение. Кстати, американцы так и не смогли обнаружить "Казань", по сообщениям СМИ, ВМС США ищут российскую АПЛ всего в 70 морских милях от побережья Флориды.