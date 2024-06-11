Властям Голландии очень не понравились такие манёвры. Пекин ответил на претензии.

Истребители ВВС НОАК. Фото из открытых источников

Обстановка в Юго-Восточной Азии продолжает оставаться довольно напряжённой. Но даже несмотря на это представители западного военного блока не упускают момента для того, чтобы эту напряжённость "подогреть". И дело даже не только в США, но и в их союзниках по НАТО.

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Как сообщает информационное агентство Reuters, Министерство обороны Китая 11 июня предупредило власти Нидерландов о необходимости сдерживать действия своих ВМС и ВВС в Азиатском регионе. Произошло это после заявления голландского военного ведомства о том, что китайские истребители "небезопасно" приблизились кораблю ВМС Нидерландов в Восточно-Китайском море.

"Мы решительно осуждаем гнусный характер слов и действий голландской стороны и направили ей официальные заявления", – заявили в министерстве обороны Китая.

Как говорится в материале Reuters, боевые самолёты ВВС НОАК облетели голландский фрегат и приблизились к нему настолько, что "вызвали потенциально опасную ситуацию". Во всяком случае именно так преподнесло своё видение ситуации Министерство обороны Нидерландов.

Голландское военное ведомство проинформировало, что фрегат HNLMS Tromp 7 июня осуществлял патрулирование для обеспечения санкций ООН в отношении Северной Кореи, когда его несколько раз облетели два китайских истребителя. Позже, согласно данным минобороны Нидерландов, два китайских самолёта приблизились к корабельному вертолету NH90 в международном воздушном пространстве.

Что касается реакции Пекина на произошедшие события, то представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган заявил, что голландская сторона "ложно заявляет, что выполняет миссию ООН, и использует свои силы в морском и воздушном пространстве под юрисдикцией другой страны, создавая напряженность и подрывая дружественные отношения между двумя государствами". Со слов чиновника, Китай лишь хотел предупредить голландцев, что китайская сторона будет решительно противодействовать нарушениям и провокациям.

По данным министерства обороны Нидерландов, их фрегат держит путь в Японию, затем он направится на Гавайи для участия в военных учениях. И Китай, и Япония претендуют на группу островов в Восточно-Китайском море, которая долгое время была камнем преткновения в двусторонних отношениях.