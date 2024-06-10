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crazycat21
В Германии начато производство гаубиц PzH 2000 для замены переданных Украине установок
Всего заказаны 22 самоходные гаубицы с дополнительным опционом ещё на шесть единиц.

155-мм самоходная гаубица PzH 2000. Фото: commons.wikimedia.org

Германия является одним из главных спонсоров Киев в затянувшемся военном конфликте. По объёмам военных поставок эта страна уступает только Соединённым Штатам. Но "помощь", оказываемая Берлином, существенно опустошила арсеналы и парки вооружений бундесвера. И, похоже, что военно-политическое руководство ФРГ решило несколько восполнить этот пробел.

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Профильный ресурс Defense24 сообщил, что Германии начато производство гусеничных артиллерийских систем PzH 2000 калибра 155 миллиметров. Эти самоходные гаубицы были заказаны в рамках контракта, подписанного весной прошлого года. 

Первоначальный заказа немецкого министерства обороны составил всего десять установок. Спустя несколько месяцев было принято решение дозаказать ещё дюжину машин. Итого заказано 22 самоходки PzH 2000. Стоимость подписанного исполнительного соглашения вместе с выполнением дополнительного заказа составила около 375 миллионов евро. Кроме того, Министерство обороны Германии может приобрести ещё шесть таких САУ за 95 миллионов евро согласно условиям рамочного соглашения.

За производство артиллерийских систем будут отвечать компании Rheinmetall и KNDS Deutschland (бывший концерн KMW). Поставки заказанных САУ запланированы на 2025-2030 годы. Эта закупка предназначена для восполнения количества переданных Украине PzH 2000 (14 единиц) и для повышения боевого потенциала артиллерийских подразделений бундесвера.

Также Defence24 сообщает о возможном увеличении заказа на самоходные гаубицы. Кроме того, не исключена модернизация PzH 2000, уже стоящих на вооружении немецкой армии. Она предусматривает установку дистанционно управляемого боевого модуля с пулеметом калибра 7,62 или 12,7 мм на крыше башни, усовершенствование автомата заряжания, установку системы кондиционирования, камер для повышения ситуационной осведомленности экипажа, а также усиление бронирования потолка башни.

Некоторое время назад военно-политическое руководство Германии выступило с призывами о том, чтобы население и бизнес страны готовились к возможному военному конфликту, который якобы может начаться в 2029 году. В связи с этим становится непонятным, как четыре дополнительные самоходных гаубицы могут повлиять на повышение боевого потенциала артиллерийских частей немецкой армии. 

#новости #техника #армия #оружие #германия #военные новости #артиллерия #бундесвер #pzh 2000
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