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crazycat21
Defense Post: США рассматривают возможность увеличения ядерного арсенала на фоне растущих угроз
Вашингтон снова перекладывает ответственность на других.

Американская МБР LGM-30G Minuteman III в шахтной пусковой установке. Фото из открытых источников

Как сообщает профильный ресурс Defense Post, Вашингтон выступил с инициативой о развёртывании большего количества стратегического ядерного оружия в будущем для сдерживания "угроз" со стороны России, Китая и других государств.

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Как заявил представитель Совета национальной безопасности Пранай Вадди в ходе своего выступления на недавнем мероприятии по контролю за вооружениями, отказ Москвы и Пекина обсуждать контроль над вооружениями "подчёркивает необходимость использования более конкурентного подхода для подготовки к этим угрозам". По мнению этого чиновника, в отсутствие договора между государствами может потребоваться больше ядерного оружия для более эффективного "сдерживания противников и защиты американского народа, а также их союзников".

"В ближайшие годы мы можем достичь точки, когда потребуется увеличение нынешней численности развернутых сил. Мы должны быть полностью готовы к исполнению, если президент примет такое решение", – пояснил Вадди.

Как пишет Defense Post, в настоящее время Штаты соблюдают лимит в 1550 развёрнутых ядерных боеголовок, согласованный в рамках соглашения с Россией от 2010 года. При этом указано, что о Москва уже приостановила своё участие в договоре из-за того, что Вашингтон оказывает поддержку Киеву.

Интересно, что ещё в 2023 году советник по национальной безопасности Джейк Салливан говорил о том, что Соединённым Штатам нет необходимости увеличивать свой стратегический арсенал для сдерживания "объединённых сил" России, Китая и других государств. Также этот чиновник заявил, что Америка будет соблюдать ограничения на количество развёрнутых ядерных боеголовок, установленное в договоре с Россией. Срок соблюдения – до 2026 года. Но сейчас, Пранай Вадди отметил, что все названые противники США расширяют и диверсифицируют свои ядерные арсеналы "с головокружительной скоростью".

По данным Defense Post, у Вашингтона имеется информация о том, что Китай, Россия, Северная Корея и Иран сотрудничают и координируют друг друга способами, которые "противоречат миру и стабильности, угрожают США, их союзникам и партнёрам, а также усугубляют напряженность в регионе".

Зарубежный ресурс со ссылкой на вашингтонских чиновников даёт понять, что это именно Россия и Китай несут ответственность в возможной очередной гонке ядерных вооружений. Разве не американцы начали первыми? Достаточно вспомнить односторонний выход США из Договора по ракетам средней и малой дальности (ДРСМД) под явно надуманным предлогом. Кроме того, Россия не выходила из договора по Стратегическим наступательным вооружениям (СНВ-3), а лишь на время приостановила участие в нём. Что Касается Китая, который якобы тоже "угрожает" Штатам, то Пекин никаких договоров, касающихся ЯО, с Вашингтоном не подписывал. 

Интересно, а в каком таком регионе Китай, Россия, Северная Корея и Иран вместе взятые одновременно "усугубляют напряжённость"? Если учесть амбиции Вашингтона, то, по всей видимости, этим регионом является планета Земля.

#новости #россия #сша #китай #армия #оружие #ракеты #военные новости #ядерное оружие #снв-3
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