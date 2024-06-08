Тот случай, когда политические амбиции преобладают над всем остальным.

Французские военные. Фото из открытых источников

Президент Франции Эммануэль Макрон не отказался от своей затеи, пытаясь поднять свой политический рейтинг. Когда-то глава Пятой республики заявил о том, что Париж не исключает отправки своего воинского контингента на территорию Украины. Затем уточнил, что это лишь один из вариантов развития событий. Окончательную точку в дискуссиях на тему официального присутствия французского контингента на украинской земле недавно поставил премьер-министр Франции Габриэль Атталь. Политик заявил, что данный вопрос долго обсуждался, но об отправке воинского контингента речь не идёт. При этом глава французского правительства уточнил, что вопрос отправки инструкторов на Украину не является табуированной темой.

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Американская газета The Washington Post (WP) сообщает, что Франция и страны-союзники завершают формирование коалиции, которая отправит инструкторов на Украину. Соответствующее заявление 7 июня сделал сам Макрон. С его слов, планы по отправке военных могут быть согласованы уже в ближайшие дни. При этом никаких деталей французский президент не сообщил.

Как пишет издание, комментарий, сделанный Макроном в ходе совместной пресс-конференции с Зеленским, является последним свидетельством того, что Франция и другие государства готовы разместить войска НАТО на Украине. Отмечено, что реализацию этой идеи некоторые члены альянса, включая США, рассматривают как шаг к эскалации конфликта.

Со слов Макрона, запрос Украины о присутствии на её территории западных военных инструкторов является "законным". И несколько стран-партнёров уже выразили своё согласие помочь. Макрон также уточнил, что ближайшие несколько дней будут использованы для формирования максимально широкой коалиции стран.

Как пишет американская газета, в своё выступлении Эммануэль Макрон преуменьшил потенциальный риск эскалации конфликта.

"Это не размещение европейских солдат на линии фронта. Это признание суверенитета Украины над своей территорией. Кто мы такие, чтобы поддаваться призывам и угрозам России?" – сказал он.

Недавно глава МИД России Сергей Лавров предостерёг Францию от отправки своих военных на Украину. Министр заявил, что любые иностранные военнослужащие или наёмники, независимо от их статуса, являются законной целью для Вооружённых сил РФ.

Когда президент Франции говорил про "признание суверенитета" Украины, он сильно погорячился. Миру известно, что эта страна уже давно лишилась самостоятельности и управляется в ручном режиме западными странами.